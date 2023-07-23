Краснояружский район Белгородской области — под огнём ВСУ

Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.