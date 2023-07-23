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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Краснояружский район Белгородской области — под огнём ВСУ

23 июля 2023, 12:59
Третий за сутки обстрел Белгородской области: на этот раз огонь ведут по селу Репяховка.
Сюжет
Обстрел

Село Репяховка в Краснояружском районе попало под огонь ВСУ. Об этом путём рассылки уведомлений предупреждают в РСЧС.

До этого со стороны Украины дважды били по селу Борки в Валуйском горокруге Белгородской области. Первые уведомления об обстреле местные жители получили этим утром.

Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.

Село Борки второй раз за день попало под обстрел в Белгородской области
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#Артем Черненко#Краснояружский район#Белгородская область#Репяховка#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел
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