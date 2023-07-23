Краснояружский район Белгородской области — под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Село Репяховка в Краснояружском районе попало под огонь ВСУ. Об этом путём рассылки уведомлений предупреждают в РСЧС.
До этого со стороны Украины дважды били по селу Борки в Валуйском горокруге Белгородской области. Первые уведомления об обстреле местные жители получили этим утром.
Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.