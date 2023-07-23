Село Борки второй раз за день попало под обстрел в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В это воскресенье ВСУ второй раз подряд ударили по селу Борки в Валуйском горокруге Белгородской области. Ранее местные жители уже получали уведомления об обстреле.
Ранее в сводки с обстрелами село Борки попадало только 4 июля — тогда по нему было выпущено шесть артснарядов. Кроме того, днём ранее там также был сбит беспилотный летательный аппарат.
Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.