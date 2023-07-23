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Published Сегодня, 10:28

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Село Борки второй раз за день попало под обстрел в Белгородской области

23 июля 2023, 10:28
Фото: Bel.ru
РСЧС вновь рассылает уведомления об обстреле этого села в Белгородской области — второй раз за день.
Сюжет
Обстрел

В это воскресенье ВСУ второй раз подряд ударили по селу Борки в Валуйском горокруге Белгородской области. Ранее местные жители уже получали уведомления об обстреле.

Ранее в сводки с обстрелами село Борки попадало только 4 июля — тогда по нему было выпущено шесть артснарядов. Кроме того, днём ранее там также был сбит беспилотный летательный аппарат.

Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.

Белгородское село Борки попало под обстрел
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