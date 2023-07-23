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ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов

23 июля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Статистикой по нанесённым по региону ударами поделился губернатор Вячеслав Гладков. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах.
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Обстрел

Так, в Белгородском районе в окрестностях села Журёвлевка было выпущено 15 снарядов из артиллерии, а также две гранаты были сброшены противником с беспилотных летательных аппаратов. Села Нехотеевка и Щетиновка подверглись обстрелу из артиллерии, по каждому из них прилетело соответственно три и десять снарядов.

В Валуйском горокруге по селу Вериговка выпустили семь минометных снарядов.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — зафиксировано шесть прилётов.

В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз ВСУ выпустили пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка — семь.

В Краснояружском районе на окраине посёлка Прилесье был зафиксирован обстрел из миномета: известно о двух попаданиях снарядов. Кроме того, ВСУ с беспилотников сбросила да неизвестных взрывных устройства. Также со стороны Украины выпустили четыре минометных снаряда по окраине села Репяховка и пять снарядов по территории между селами Репяховка и Графовка. Кроме того, на окраине Репяховки ВСУ сбросили с беспилотника одно неопознанное взрывное устройство.

В Шебекинском горкруге в селе Середа украинцы сбросили с БПЛА два взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов, а по хутору Марьино — восемь.

В результате пострадавших нет, как и разрушений.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Краснояружский район#Удары#Снаряды#Артиллерия#Беспилотные летательные аппараты#Обстрел#Новая таволжанка
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