ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов

В Краснояружском районе на окраине посёлка Прилесье был зафиксирован обстрел из миномета: известно о двух попаданиях снарядов. Кроме того, ВСУ с беспилотников сбросила да неизвестных взрывных устройства. Также со стороны Украины выпустили четыре минометных снаряда по окраине села Репяховка и пять снарядов по территории между селами Репяховка и Графовка. Кроме того, на окраине Репяховки ВСУ сбросили с беспилотника одно неопознанное взрывное устройство.