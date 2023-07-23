ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Так, в Белгородском районе в окрестностях села Журёвлевка было выпущено 15 снарядов из артиллерии, а также две гранаты были сброшены противником с беспилотных летательных аппаратов. Села Нехотеевка и Щетиновка подверглись обстрелу из артиллерии, по каждому из них прилетело соответственно три и десять снарядов.
В Валуйском горокруге по селу Вериговка выпустили семь минометных снарядов.
В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — зафиксировано шесть прилётов.
В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз ВСУ выпустили пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка — семь.
В Краснояружском районе на окраине посёлка Прилесье был зафиксирован обстрел из миномета: известно о двух попаданиях снарядов. Кроме того, ВСУ с беспилотников сбросила да неизвестных взрывных устройства. Также со стороны Украины выпустили четыре минометных снаряда по окраине села Репяховка и пять снарядов по территории между селами Репяховка и Графовка. Кроме того, на окраине Репяховки ВСУ сбросили с беспилотника одно неопознанное взрывное устройство.
В Шебекинском горкруге в селе Середа украинцы сбросили с БПЛА два взрывных устройства. По селу Новая Таволжанка ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов, а по хутору Марьино — восемь.
В результате пострадавших нет, как и разрушений.