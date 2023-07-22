ВСУ атаковали белгородскую Журавлёвку кассетными боеприпасами

Другие районы региона накануне тоже были под обстрелами противника. В Валуйском горокруге по Новопетровке выпустили один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под артиллерийский огонь попали хутор Старый и Тишанка — без пострадавших и разрушений. В Грайворонском горокруге по окраине села Смородино ударили из трёх артиллерийских снарядов, по селу Пороз — из четырёх. Пострадавших и разрушений нет.