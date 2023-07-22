ВСУ атаковали белгородскую Журавлёвку кассетными боеприпасами

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
ВСУ атаковали белгородскую Журавлёвку из 21 артиллерийского снаряда и трёх кассетных боеприпасов. По селу также ударили из дрона-камикадзе и гранатомёта.
Помимо Журавлёвки в Белгородском районе атаковали Щетиновку с помощью девяти артиллерийских снарядов и гранатомёта, беспилотник сбросил взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.
Другие районы региона накануне тоже были под обстрелами противника. В Валуйском горокруге по Новопетровке выпустили один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под артиллерийский огонь попали хутор Старый и Тишанка — без пострадавших и разрушений. В Грайворонском горокруге по окраине села Смородино ударили из трёх артиллерийских снарядов, по селу Пороз — из четырёх. Пострадавших и разрушений нет.
В Краснояружском районе под обстрелом была Илек-Пеньковка. В селе повреждения получили 12 частных домов и три автомобиля. В Графовке насчитали десять прилётов. Повреждения получила ЛЭП. Кроме того, под обстрелом было село Вязовое. Там пострадали авто и забор.
В Шебекинском округе по Новой Таволжанке ударили шесть артиллерийских снарядов, по Мурому — два миномётных. В Ленинском насчитали пять прилётов. Без последствий.