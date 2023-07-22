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ВСУ атаковали белгородскую Журавлёвку кассетными боеприпасами

22 июля 2023, 10:03
Фото: 1MI

Губернатор подтвердил обстрел Белгородской области из кассетных боеприпасов

Информацию об этом подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Противник выпустил по селу 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса.
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Обстрел

ВСУ атаковали белгородскую Журавлёвку из 21 артиллерийского снаряда и трёх кассетных боеприпасов. По селу также ударили из дрона-камикадзе и гранатомёта.

Помимо Журавлёвки в Белгородском районе атаковали Щетиновку с помощью девяти артиллерийских снарядов и гранатомёта, беспилотник сбросил взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

Другие районы региона накануне тоже были под обстрелами противника. В Валуйском горокруге по Новопетровке выпустили один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе под артиллерийский огонь попали хутор Старый и Тишанка — без пострадавших и разрушений. В Грайворонском горокруге по окраине села Смородино ударили из трёх артиллерийских снарядов, по селу Пороз — из четырёх. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе под обстрелом была Илек-Пеньковка. В селе повреждения получили 12 частных домов и три автомобиля. В Графовке насчитали десять прилётов. Повреждения получила ЛЭП. Кроме того, под обстрелом было село Вязовое. Там пострадали авто и забор.

В Шебекинском округе по Новой Таволжанке ударили шесть артиллерийских снарядов, по Мурому — два миномётных. В Ленинском насчитали пять прилётов. Без последствий.

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