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Под обстрел ВСУ попали два населённых пункта в Шебекинском округе

20 июля 2023, 15:18
Фото: 1MI
По данным главы региона, пострадавших нет, однако есть повреждения.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 20 июля, под обстрел ВСУ попали сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе — сёла Муром, Терезовка и Новая Таволжанка. СМС-оповещения, предупреждающие об обстреле Мурома и Новой Таволжанки, пришли от РСЧС в четыре часа дня.

Позже выяснилось, что сегодня под огнём был ещё одно село в Шебекинском округе — Нехотеевка. О повреждениях в Муроме и Нехотеевке на своей странице в соцсетях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Два населённых пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территорий продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области
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#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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