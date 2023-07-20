Под обстрел ВСУ попали два населённых пункта в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Сегодня, 20 июля, под обстрел ВСУ попали сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе — сёла Муром, Терезовка и Новая Таволжанка. СМС-оповещения, предупреждающие об обстреле Мурома и Новой Таволжанки, пришли от РСЧС в четыре часа дня.
Позже выяснилось, что сегодня под огнём был ещё одно село в Шебекинском округе — Нехотеевка. О повреждениях в Муроме и Нехотеевке на своей странице в соцсетях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Два населённых пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территорий продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области