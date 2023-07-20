Как «мирно» жить в Белгороде под обстрелами и не сойти с ума: советы психолога

— Такие люди выберут оставаться, и для них это будет лучшим решением. Конечно же, у этого могут быть последствия в виде обострения хронических и соматических симптомов: давления, появления большей усталости и, собственно, попадания в опасность обстрела. Но это будет для них легче, чем если бы они всё бросили и уехали, например, под давлением других членов семьи.