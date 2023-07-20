Как «мирно» жить в Белгороде под обстрелами и не сойти с ума: советы психолога

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Ещё в 90-е годы Анатолий Крупнов пел: «Я остаюсь там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, но я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить». Сегодня эти строки могут стать гимном для многих белгородцев, которые решили не покидать свои дома. А если им и пришлось временно уехать из приграничья в ПВР, они всё равно не стали менять регион проживания.
Несмотря на боевой настрой, жить под «бахами» бывает очень страшно. Тем, кто решает оставаться в Белгородской области, но испытывает сильный стресс из-за оперативной обстановки, Стефания Серая рекомендует попробовать КПТ (когнитивно-поведенческую терапию). А если совсем тяжело, то можно обратиться за помощью к неврологу и психиатру.
— КПТ учит снижать катастрофизацию, пессимизацию, учит замечать автоматические тревожные мысли и заботиться о себе на уровне мыслей и поведения. Если очень тяжело и много соматических симптомов — не стесняться идти к неврологу и психиатру за фармацевтической поддержкой для нервной системы.
Но если ваша психика достаточно приспособилась к жизни в приграничном регионе или просто нет возможности посещать психолога, есть другие способы помочь себе.
— Заниматься увлекательными вещами, общаться с приятными людьми, спорт, делать то, что делаешь и любишь, участвовать в жизнях людей.
Всё кажется простым и понятным, но это действительно работает, если делать. Советы универсальные — помогут улучшить качество жизни. А ещё могут помочь массаж, посещение концертов, прогулки на природе (подальше от границы), путешествия, объятия и понимание того, что мы сами приняли решение остаться. А ещё — «относиться ко всему с долей юмора».
— Йога, бассейн, обнимашки любимых людей и животных тоже жизненно необходимы. Дыхательные практики и напоминания себе о том, что ты не в ловушке: это твоё решение — и на данный момент это лучшее, что ты можешь себе дать. Но если что-то изменится, ты всегда имеешь свободу решить по-другому. И это прекрасно.
Стефания отметила, что сама пользуется этими советами: путешествует, ходит на концерты, массаж, занимается спортом, и это действительно помогает ей жить в Белгороде счастливо.
При этом такая «беззаботная» жизнь, полная любви и радостей, не означает легкомысленность. Действительно важно понять, что оставаться или уезжать — выбор каждого человека. А уже оставаясь — понимать, что что-то может случиться. Но это не означает, что это действительно будет. Психолог порекомендовала составить план на случай такого развития событий, но с одним важным правилом:
— Придумать план действий на случай ужасных вариантов реальности. Придумать его один раз и больше к нему не возвращаться.
Стефания рассказала, что у психики человека есть много видов психологических защит. И одна из наиболее сильных — рационализация.
— Это когда человек на первое место ставит холодные рассуждения. Например, что вероятность попасть в автоаварию во множество раз выше, чем пострадать от обстрелов в Белгороде. Да и вообще мы никогда не застрахованы от несчастных случаев, опасностей. Даже отъезд из Белгорода не гарантирует безопасности. А вот потеря недвижимости, работы, контактов с друзьями и близкими людьми — это то, что случится с очень большой вероятностью.
Так, взвесив все вероятности и все «за» и «против» с помощью рационализации, уже можно успокоиться. Также, по словам психолога, многим помогают идеи фатализма и кармы: мол, если суждено, то это случится. Получается, что смысл в бегстве пропадает.
Описанные выше доводы могут помочь людям, которые склонны к рациональному мышлению.
— Такие люди выберут оставаться, и для них это будет лучшим решением. Конечно же, у этого могут быть последствия в виде обострения хронических и соматических симптомов: давления, появления большей усталости и, собственно, попадания в опасность обстрела. Но это будет для них легче, чем если бы они всё бросили и уехали, например, под давлением других членов семьи.
Но оставаться — лучшее решение не для всех. Во время нашей беседы я спросила Стефанию: если страшно жить под обстрелами, что лучше: уезжать или оставаться? Что легче перенести и почему? И ответ примерно таков — все люди разные. И поэтому чёткого, правильного плана действий здесь нет. Только опыт, как и всё в нашей жизни.
— Жить под обстрелами страшно, но степень этого страха очень разная у разных людей. В зависимости от врождённой чувствительности нервной системы, состояния здоровья, психики и жизненного опыта. Для одних людей — страшнее поменять весь устой, жильё, работу, уехать в никуда, а периодические бахи — это мелочи жизни. А для других просто мысль о том, что есть вероятность падения какой-нибудь штуковины на голову, даже малейшая, вызывает панические атаки и сильную тревожность.
КПТ-психолог Стефания Серая живёт со своим мужем в Белгороде. Она, как и все мы, столкнулась со страхами и сложными решениями после начала СВО — уезжать или оставаться. Они с мужем по-разному реагируют на «бахи»: он более рациональный, а Стефания — эмоциональная. Как они с этим справляются?
— Принятие друг друга, обсуждение плюсов и минусов, степени страданий и вариантов, как мы можем друг другу помочь. Я жалуюсь и делюсь переживаниями, муж их не обесценивает, а я уважаю его взгляд. Я знаю, что если мне действительно будет невмоготу, он поддержит меня в переезде. Но сейчас я неплохо справляюсь.
За полтора года Стефания успела несколько раз отдохнуть в Санкт-Петербурге, а также пожить четыре месяца в соседнем Воронеже, когда было сложно оставаться здесь, в Белгороде.
— Живя в Воронеже, я работала с ПТСР (посттравматический стресс) и тревогой. Мне стало легче, и я вернулась к своим ценностям — семья, дом, сад, родные люди.
Психолог поделилась, что ещё до СВО начала задумываться о переезде в Санкт-Петербург для расширения и роста, предварительно подготовив почву. А внезапно срываться им не хочется — поддаваться происходящему и терять то, что есть.
— Для нас, в целом, переезд — финансово подъёмная вещь, даже с учётом «бросить недвижимость», но выгоды в этом мало. Думаю, многие люди остаются в Белгороде из-за финансовых сложностей: если тут своё красивое хорошее жильё и заработок невысокий, то смена этого на съём в новом городе вместе с неизвестной работой не сильно вдохновляет.
И последнее на сегодня — страх смерти. Пожалуй, не так просто с этим мириться, но смерть — привычная вещь в нашей жизни, неотъемлемая. Я спросила у Стефании: почему люди боятся менять уклад своей жизни больше, чем умереть? Но, как оказалось, обычно люди не особенно думают о своей смерти.
— Психика — мощная штука. Она вытесняет, рационализирует, создаёт иллюзии, переключает фокус, сама себя поддерживает. Если бы она так делать не умела, мы все бы не выходили из пещер и не жили эту жизнь. Эти же механизмы включаются и в такой ситуации. Если очень кратко — то человек может просто не верить в то, что умрёт, и фокусируется на более понятных и ясных вещах, на других потребностях, которые могут перестать удовлетворяться при потере привычного образа жизни.
Конечно, отсутствие веры в свою смертность не означает бессмертие, но поддержка для психики действительно неплохая. Главное всё-таки не злоупотреблять: не посещать населённые пункты, в которых введён режим ЧС, рационально выбирать места для прогулок на природе и многое другое.
В следующем материале расскажем вам о более эмоциональном типе людей, которые вынуждены были переехать: что может повлечь смена места жительства, как к ней подготовиться и облегчить себе этап сепарации от дома. А ещё — спасать или спасаться, или как поступать со своими пожилыми родственниками, если вы решили сменить регион или страну.