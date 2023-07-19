Курский спиртзавод попал под обстрел ВСУ: фото

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
19 июля под обстрел ВСУ попала соседняя Курская область. Все прилёты пришлись на посёлок Тёткино в Глушковском районе. Огонь был открыт по местном спиртзаводу — повреждения зафиксировали только на территории предприятия. Частные домовадения в Тёткино не пострадали, как и жители посёлка.
Насчитали восемь прилётов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Напомним, в Белгородской области сегодня сбили вражеский беспилотник — на подлёте к Валуйкам. Сработала система ПВО.