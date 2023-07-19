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Курский спиртзавод попал под обстрел ВСУ: фото

19 июля 2023, 17:29
Фото: 1MI
архив
Со стороны Украины атаковали приграничный посёлок Курской области. О последствиях, подкрепив фотографиями, рассказал губернатор Роман Старовойт.
Сюжет
СВО

19 июля под обстрел ВСУ попала соседняя Курская область. Все прилёты пришлись на посёлок Тёткино в Глушковском районе. Огонь был открыт по местном спиртзаводу — повреждения зафиксировали только на территории предприятия. Частные домовадения в Тёткино не пострадали, как и жители посёлка.

Насчитали восемь прилётов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, в Белгородской области сегодня сбили вражеский беспилотник — на подлёте к Валуйкам. Сработала система ПВО.

Фото: соцсет курского губернатора Романа Старовойта
После обстрела ВСУ в курском приграничье загорелась территория предприятия
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спиртзавод#Происшествия#СВО#Курская область#Роман Старовойт
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