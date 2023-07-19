Курский спиртзавод попал под обстрел ВСУ: фото

19 июля под обстрел ВСУ попала соседняя Курская область. Все прилёты пришлись на посёлок Тёткино в Глушковском районе. Огонь был открыт по местном спиртзаводу — повреждения зафиксировали только на территории предприятия. Частные домовадения в Тёткино не пострадали, как и жители посёлка.