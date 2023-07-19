ПВО сработала в Белгородской области: сбит беспилотник на подлёте к Валуйкам

Накануне в Валуйском горокруге под обстрел попал хутор Бабка. Пострадали три частных дома, также задело линию электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, ВСУ 18 июля обстреляли Кукуевку и Новопетровку, а над Вериговкой с беспилотника сбросили взрывное устройство неустановленного образца.