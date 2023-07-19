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ПВО сработала в Белгородской области: сбит беспилотник на подлёте к Валуйкам

19 июля 2023, 13:04
Фото: 1MI

На подлёте к Валуйкам в Белгородской области ПВО сбила беспилотник

Система ПВО сработала 19 июля. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Пво

19 июля в Белгородской области сработала система ПВО. На подлёте к Валуйкам сбили беспилотник.

Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно. Информация о последствиях уточняется.

Накануне в Валуйском горокруге под обстрел попал хутор Бабка. Пострадали три частных дома, также задело линию электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, ВСУ 18 июля обстреляли Кукуевку и Новопетровку, а над Вериговкой с беспилотника сбросили взрывное устройство неустановленного образца.

Всего по Белгородской области накануне нанесли более 80 ударов. Помимо повреждения домов, горело поле в Борисовском районе, а в Шебекинском горокруге вновь пострадали мирные жители.

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#Инна Рогова#Пво#Беспилотник#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Валуйки#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков
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