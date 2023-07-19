ПВО сработала в Белгородской области: сбит беспилотник на подлёте к Валуйкам

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
19 июля в Белгородской области сработала система ПВО. На подлёте к Валуйкам сбили беспилотник.
Есть ли пострадавшие и разрушения, пока неизвестно. Информация о последствиях уточняется.
Накануне в Валуйском горокруге под обстрел попал хутор Бабка. Пострадали три частных дома, также задело линию электропередачи (ЛЭП). Помимо этого, ВСУ 18 июля обстреляли Кукуевку и Новопетровку, а над Вериговкой с беспилотника сбросили взрывное устройство неустановленного образца.
Всего по Белгородской области накануне нанесли более 80 ударов. Помимо повреждения домов, горело поле в Борисовском районе, а в Шебекинском горокруге вновь пострадали мирные жители.