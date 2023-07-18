После обстрела ВСУ в курском приграничье загорелась территория предприятия

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгородской области в посёлке Шамино Шебекинского округа пострадали пять человек. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили лёгкие ранения. Пациентов госпитализировали в горбольницу № 2 в Белгороде.