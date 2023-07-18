После обстрела ВСУ в курском приграничье загорелась территория предприятия

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
ВСУ атаковали соседнюю Курскую область. Под обстрел 18 июля утром попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. В населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Повреждения получили два домовладения. Власти помогут собственникам с их восстановлением, пообещал губернатор Роман Старовойт.
Как пишет издание, ещё снаряд попал на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа». Там произошло возгорание. Пожар уже потушили.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгородской области в посёлке Шамино Шебекинского округа пострадали пять человек. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили лёгкие ранения. Пациентов госпитализировали в горбольницу № 2 в Белгороде.