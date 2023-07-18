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После обстрела ВСУ в курском приграничье загорелась территория предприятия

18 июля 2023, 10:12
Фото: 1MI
фото тематическое
Украинские военные атаковали деревню Елизаветовка в Глушковском районе, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
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Обстрел

ВСУ атаковали соседнюю Курскую область. Под обстрел 18 июля утром попала деревня Елизаветовка в Глушковском районе. В населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Повреждения получили два домовладения. Власти помогут собственникам с их восстановлением, пообещал губернатор Роман Старовойт.

Как пишет издание, ещё снаряд попал на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа». Там произошло возгорание. Пожар уже потушили.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгородской области в посёлке Шамино Шебекинского округа пострадали пять человек. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные получили лёгкие ранения. Пациентов госпитализировали в горбольницу № 2 в Белгороде.

Пять человек пострадали при обстреле окраины Шамино в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Курская область#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Роман Старовойт#Спецоперация#СВО#Черноземье
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