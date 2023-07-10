Курская и Воронежская области обогнали Белгородскую по зарплате

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Курская и Воронежская области обогнали Белгородскую по уровню номинальной начисленной зарплаты. Белгородцы в апреле зарабатывали в среднем 50 893,5 рубля. В Курской и Воронежской областях показатели составили 50 939,5 и 51 750,1 рубля соответственно. Немного отстают Тамбовская и Липецкая области — 41 561,6 и 49 426,4 рубля.
Однако Белгородчина лидирует по уровню зарплат в области здравоохранения и соцуслуг — 46 698,6 рубля, а также в сфере образования — 41 931,1 рубля.
Индекс промышленного производства в Белгородской области составил 101,9%. Наилучший показатель в Центральном Черноземье у Курской области — 106,2%.
В строительном комплексе Белгородчина лидирует — 50453,8 млн рублей. Также в эксплуатацию ввели 357,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Ввод жилья на 1 тыс. человек населения за январь–май составил 236 кв. м. Выше результат в Воронежской и Липецкой областях — 285,8 и 272,8 кв. м соответственно.
Кроме того, в Белгородской области за пять месяцев произвели скота и птицы на убой 727 тыс. тонн, молока — 307,3 тыс. тонн, яиц — 617,6 млн штук. Средний надой на одну корову составил 3799 кг. Лучший результат в этой категории в Курской области — 4361 кг.