Курская и Воронежская области обогнали Белгородскую по зарплате

В строительном комплексе Белгородчина лидирует — 50453,8 млн рублей. Также в эксплуатацию ввели 357,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Ввод жилья на 1 тыс. человек населения за январь–май составил 236 кв. м. Выше результат в Воронежской и Липецкой областях — 285,8 и 272,8 кв. м соответственно.