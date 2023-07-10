Около десяти домов пострадало при обстреле курского приграничья

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области. Есть разрушения, сообщил губернатор соседнего региона Роман Старовойт.
В Тёткино насчитали восемь прилётов. Повреждено около десяти домов: задело окна, фасады, крыши. Зацепило и линию электропередачи, из-за чего часть посёлка на время оказалась обесточена.
Под обстрел также попала деревня Елизаветовка. Информации о последствиях пока нет.
Напомним, что только 8 июля ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области. Ранним утром минувшей субботы под огнём вновь оказался город Шебекино — пострадал мирный житель. После мощного обстрела снарядами «Града» власти решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой.