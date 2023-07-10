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Около десяти домов пострадало при обстреле курского приграничья

10 июля 2023, 07:13
Фото: Bel.ru
Под обстрел попал посёлок Тёткино. Всего здесь насчитали восемь прилётов. Под огнём ВСУ была и Елизаветовка: в этом случае о последствиях пока ничего не известно, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
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Обстрел

ВСУ обстреляли два населённых пункта в Курской области. Есть разрушения, сообщил губернатор соседнего региона Роман Старовойт.

В Тёткино насчитали восемь прилётов. Повреждено около десяти домов: задело окна, фасады, крыши. Зацепило и линию электропередачи, из-за чего часть посёлка на время оказалась обесточена.

Под обстрел также попала деревня Елизаветовка. Информации о последствиях пока нет.

Напомним, что только 8 июля ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области. Ранним утром минувшей субботы под огнём вновь оказался город Шебекино — пострадал мирный житель. После мощного обстрела снарядами «Града» власти решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой.

Возвращение шебекинцев из ПВР домой приостановили до следующей недели
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Черноземье#Курская область#Белгородская область#Тёткино#Елизаветовка#Роман Старовойт
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