Около десяти домов пострадало при обстреле курского приграничья

Под обстрел попал посёлок Тёткино. Всего здесь насчитали восемь прилётов. Под огнём ВСУ была и Елизаветовка: в этом случае о последствиях пока ничего не известно, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.

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