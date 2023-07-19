Новое жильё выбрали 1087 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Уведомления о получении нового жилья взамен разрушенного обстрелами получили 1487 собственников (за неделю +3 собственника). Согласие на получение данного вида компенсации подали 1434 белгородца (+8 за неделю). С конкретным местом, где будет расположен новый дом и квартира, определились 1087 человек.
Ключи от новых домов за неделю получили семь белгородцев из приграничья. Всего в настоящий момент заселены 96 семей. За неделю также было подписано 34 контракта с застройщиками.
Массовых выездов в ПВР пока не осуществляем, потребности большой в этом пока нет. Индивидуально вопросы отрабатываем.
Оксана Козлитина