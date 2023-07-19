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Новое жильё выбрали 1087 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов

19 июля 2023, 14:35
Фото: 1MI
Получить новое жильё взамен разрушенного согласились 1434 собственника. Подробности рассказала министр строительства области Оксана Козлитина во время брифинга.

Уведомления о получении нового жилья взамен разрушенного обстрелами получили 1487 собственников (за неделю +3 собственника). Согласие на получение данного вида компенсации подали 1434 белгородца (+8 за неделю). С конкретным местом, где будет расположен новый дом и квартира, определились 1087 человек.

Ключи от новых домов за неделю получили семь белгородцев из приграничья. Всего в настоящий момент заселены 96 семей. За неделю также было подписано 34 контракта с застройщиками.

Массовых выездов в ПВР пока не осуществляем, потребности большой в этом пока нет. Индивидуально вопросы отрабатываем.
Оксана Козлитина
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#Жильё для жителей приграничья#Дома#Многоквартирные дома#Приграничье#Разрушения#Компенсация#Общество#Белгородская область#Оксана Козлитина#Алина Харина
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