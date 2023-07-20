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Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области

20 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
Повреждения из-за атаки ВСУ получили не только дома, но и хозпостройка и линия газоснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирных жителей нет.
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Обстрел

ВСУ утром 20 июля обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Осколки снарядов повредили четыре частных домовладения. Там выбило окна, посекло фасады и крыши. Повреждения также получили хозпостройка и линия газоснабжения.

На месте происшествия находятся аварийные бригады. Они устраняют последствия обстрела.

На этой неделе со стороны Украины обстреляли хутор Бабка в Валуйском горокруге. Осколки снарядов повредили линию электропередачи. Без света остались сам хутор Бабка и село Новопетровка. Никто не пострадал.

ВСУ обстреляли хутор Бабка в Белгородской области
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