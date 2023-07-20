Четыре дома пострадали при обстреле Вязового в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
ВСУ утром 20 июля обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Осколки снарядов повредили четыре частных домовладения. Там выбило окна, посекло фасады и крыши. Повреждения также получили хозпостройка и линия газоснабжения.
На месте происшествия находятся аварийные бригады. Они устраняют последствия обстрела.
На этой неделе со стороны Украины обстреляли хутор Бабка в Валуйском горокруге. Осколки снарядов повредили линию электропередачи. Без света остались сам хутор Бабка и село Новопетровка. Никто не пострадал.