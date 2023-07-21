Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области

Накануне под обстрелом были населённые пункты в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Не обошлось без разрушений. В грайворонском селе Смородино пострадали три дома, сельхозпредприятие, линии газо- и электроснабжения. В Шебекинском горокруге под обстрел попали Муром и Нехотеевка: в первом пострадали два частных домовладения, во второй — один дом.