Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
ВСУ обстреляли Илёк-Пеньковку в Краснояружском районе. Произошло это 21 июля. Есть разрушения.
От осколков снарядов пострадали один частный жилой дом и две машины. Задело также линии газо- и электроснабжения. На месте работают аварийные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Накануне под обстрелом были населённые пункты в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Не обошлось без разрушений. В грайворонском селе Смородино пострадали три дома, сельхозпредприятие, линии газо- и электроснабжения. В Шебекинском горокруге под обстрел попали Муром и Нехотеевка: в первом пострадали два частных домовладения, во второй — один дом.