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Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области

21 июля 2023, 10:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Илёк-Пеньковки

Дом и две машины пострадали при обстреле Илёк-Пеньковки в Белгородской области

Село в Краснояружском районе попало под обстрел 21 июля. Фото с места происшествия опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли Илёк-Пеньковку в Краснояружском районе. Произошло это 21 июля. Есть разрушения.

От осколков снарядов пострадали один частный жилой дом и две машины. Задело также линии газо- и электроснабжения. На месте работают аварийные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне под обстрелом были населённые пункты в Грайворонском и Шебекинском горокругах. Не обошлось без разрушений. В грайворонском селе Смородино пострадали три дома, сельхозпредприятие, линии газо- и электроснабжения. В Шебекинском горокруге под обстрел попали Муром и Нехотеевка: в первом пострадали два частных домовладения, во второй — один дом.

Последствия обстрела Илёк-ПеньковкиПоследствия обстрела Илёк-Пеньковки
Последствия обстрела Илёк-ПеньковкиПоследствия обстрела Илёк-Пеньковки
Последствия обстрела Илёк-Пеньковки
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Под обстрел ВСУ попали два населённых пункта в Шебекинском округе
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