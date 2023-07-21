В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома

Напомним, жителям Шебекинского округа перестали выдавать гуманитарную помощь. Глава муниципалитета Владимир Жданов объяснил это тем, что большинство шебекинцев вернулись в свои дома, в городе в обычном режиме заработали магазины и предприятия и необходимость в выдаче гуманитарки отпала. На неё по-прежнему могут рассчитывать только многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.