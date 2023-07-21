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В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома

21 июля 2023, 17:47
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил обновлённую статистику по числу домов, пострадавших от обстрелов в Новой Таволжанке Шебекинского округа, где в начале июня случился прорыв украинской ДРГ. В селе повреждено 734 объекта, в том числе девять МКД.

По данным на 21 июля в Новой Таволжанке обстрелами повреждено 716 частных домов, девять жилых многоэтажек и девять социальных объектов. 54 дома решено снести, сейчас строители возводят заново 24 из них.

Рост числа разрушенных домов глава региона объяснил тем, что жители села постепенно возвращаются в свои жилища, внимательно осматривают их и находят новые повреждения.

104 дома ждут заключения строительной экспертизы, после чего специалисты будут решать, сносить постройки или восстанавливать.

К сожалению, в селе ещё остаются три улицы, где до сих пор опасно. И это пока самая большая проблема. Встречался с жителями этих улиц — проговариваем, ищем компромиссное решение.

 Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Что касается Шебекино, в городе восстанавливают 116 объектов. Уже закрыт тепловой контур в 18 многоквартирных домах и 234 частных.

Напомним, жителям Шебекинского округа перестали выдавать гуманитарную помощь. Глава муниципалитета Владимир Жданов объяснил это тем, что большинство шебекинцев вернулись в свои дома, в городе в обычном режиме заработали магазины и предприятия и необходимость в выдаче гуманитарки отпала. На неё по-прежнему могут рассчитывать только многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Гуманитарную помощь начали выдавать только двум категориям шебекинцев
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#Новая таволжанка#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Разрушения#Восстановление#Восстановление домов#Повреждённые дома#Алина Харина
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