В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
По данным на 21 июля в Новой Таволжанке обстрелами повреждено 716 частных домов, девять жилых многоэтажек и девять социальных объектов. 54 дома решено снести, сейчас строители возводят заново 24 из них.
Рост числа разрушенных домов глава региона объяснил тем, что жители села постепенно возвращаются в свои жилища, внимательно осматривают их и находят новые повреждения.
104 дома ждут заключения строительной экспертизы, после чего специалисты будут решать, сносить постройки или восстанавливать.
К сожалению, в селе ещё остаются три улицы, где до сих пор опасно. И это пока самая большая проблема. Встречался с жителями этих улиц — проговариваем, ищем компромиссное решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Что касается Шебекино, в городе восстанавливают 116 объектов. Уже закрыт тепловой контур в 18 многоквартирных домах и 234 частных.
Напомним, жителям Шебекинского округа перестали выдавать гуманитарную помощь. Глава муниципалитета Владимир Жданов объяснил это тем, что большинство шебекинцев вернулись в свои дома, в городе в обычном режиме заработали магазины и предприятия и необходимость в выдаче гуманитарки отпала. На неё по-прежнему могут рассчитывать только многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами.