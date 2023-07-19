Гуманитарную помощь начали выдавать только двум категориям шебекинцев

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Шебекинцам с 19 июля перестали выдавать гуманитарную помощь. Исключением стали только семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Почему приняли такое решение, одна из жительниц Шебекино поинтересовалась в комментариях на странице губернатора.
На обращение женщины отреагировал глава округа Владимир Жданов. Он подтвердил, что гумпомощь с 19 июля выдаётся только определённым категориям граждан, и объяснил, по какой причине.
На территории города возобновили работу продуктовые магазины, где каждый день возобновляется ассортимент товаров, вернулись к работе организации, учреждения и предприятия, также открыты почтовые отделения.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Однако шебекинцы буквально накануне жаловались, что им не хватает хлеба в магазинах. Они сообщили об этом губернатору в комментариях, указав на нехватку в городе товаров первой необходимости.