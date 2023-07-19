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Гуманитарную помощь начали выдавать только двум категориям шебекинцев

19 июля 2023, 14:34
Фото: Таисия Некрасова / Bel.ru
С 19 июля выдача гуманитарной помощи доступна только семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям. Шебекинцев этот факт удивил. О причинах такого решения жительница округа спросила в комментариях на странице губернатора.

Шебекинцам с 19 июля перестали выдавать гуманитарную помощь. Исключением стали только семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Почему приняли такое решение, одна из жительниц Шебекино поинтересовалась в комментариях на странице губернатора.

На обращение женщины отреагировал глава округа Владимир Жданов. Он подтвердил, что гумпомощь с 19 июля выдаётся только определённым категориям граждан, и объяснил, по какой причине.

На территории города возобновили работу продуктовые магазины, где каждый день возобновляется ассортимент товаров, вернулись к работе организации, учреждения и предприятия, также открыты почтовые отделения.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга

Однако шебекинцы буквально накануне жаловались, что им не хватает хлеба в магазинах. Они сообщили об этом губернатору в комментариях, указав на нехватку в городе товаров первой необходимости.

Вернувшиеся в город шебекинцы сообщили о нехватке хлеба в магазинах
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Общество#Гуманитарная помощь#Многодетные семьи#Продуктовые магазины
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