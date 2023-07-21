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Десять частных домовладений пострадали при обстрелах Белгородской области за день

21 июля 2023, 12:22
Фото: 1MI

ВСУ ударили по Белгородской области за сутки больше 120 раз

Противник ударил по семи районам региона. Насчитали более 120 прилётов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Обстрелы Белгородской области продолжаются. 20 июля ВСУ ударили по семи районам региона более 120 раз.

Белгородский район

По Журавлёвке выпустили 12 снарядов, по Щетиновке — семь, по Солнцевке — один. В Нехотеевке беспилотник сбросил гранату. Обошлось без последствий.

Борисовский район

Окраину села Богун-Городок атаковали из миномёта. Насчитали десять прилётов. Без пострадавших и разрушений.

Валуйский горокруг

В Новопетровке противник сбросил гранату с БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет.

Волоконовский район

В хуторе Старом и Тишанке зафиксировали 18 и 15 прилётов соответственно. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Грайворонский горокруг

В селе Смородино из-за обстрела в трёх домах выбило окна, посекло фасады, крыши и ворота. Повредило линию газоснабжения и помещение сельхозпредприятия. Также под обстрелом была Новостроевка-Вторая, но без последствий.

Краснояружский район

Противник ударил по Вязовому. В населённом пункте пострадали три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Повреждения получила хозпостройка в ещё одном частном домовладении. В Поповке пострадали линии газо- и электроснабжения. Кроме того, под обстрелами были Графовка и Старолесье.

Шебекинский горокруг

По Новой Таволжанке ударили 14 снарядов, по Марьино — девять, Терезовке — шесть, Ленинскому — четыре. По два прилёта зафиксировали в Нехотеевке и Муроме. В Муроме посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи.

Стало известно о последствиях нового обстрела Белгородской области
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