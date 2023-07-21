Десять частных домовладений пострадали при обстрелах Белгородской области за день

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Обстрелы Белгородской области продолжаются. 20 июля ВСУ ударили по семи районам региона более 120 раз.
По Журавлёвке выпустили 12 снарядов, по Щетиновке — семь, по Солнцевке — один. В Нехотеевке беспилотник сбросил гранату. Обошлось без последствий.
Окраину села Богун-Городок атаковали из миномёта. Насчитали десять прилётов. Без пострадавших и разрушений.
В Новопетровке противник сбросил гранату с БПЛА. Никто не пострадал, разрушений нет.
В хуторе Старом и Тишанке зафиксировали 18 и 15 прилётов соответственно. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В селе Смородино из-за обстрела в трёх домах выбило окна, посекло фасады, крыши и ворота. Повредило линию газоснабжения и помещение сельхозпредприятия. Также под обстрелом была Новостроевка-Вторая, но без последствий.
Противник ударил по Вязовому. В населённом пункте пострадали три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Повреждения получила хозпостройка в ещё одном частном домовладении. В Поповке пострадали линии газо- и электроснабжения. Кроме того, под обстрелами были Графовка и Старолесье.
По Новой Таволжанке ударили 14 снарядов, по Марьино — девять, Терезовке — шесть, Ленинскому — четыре. По два прилёта зафиксировали в Нехотеевке и Муроме. В Муроме посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи.