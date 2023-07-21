Десять частных домовладений пострадали при обстрелах Белгородской области за день

По Новой Таволжанке ударили 14 снарядов, по Марьино — девять, Терезовке — шесть, Ленинскому — четыре. По два прилёта зафиксировали в Нехотеевке и Муроме. В Муроме посечены фасады, заборы и кровля в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом, газопровод и линия электропередачи.