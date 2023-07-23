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Белгородское село Борки попало под обстрел

23 июля 2023, 08:29
Фото: Bel.ru
В это воскресенье ВСУ ударили по селу Борки в Валуйском горокруге Белгородской области. Сообщения с предупреждениями от РСЧС получили местные жители.
Сюжет
Пво

Последний раз в сводки об обстрелах это село попадало 4 июля. Тогда по нему выпустили шесть артснарядов. До этого над Борками также сбили беспилотник силами ПВО.

Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.

Но разрушений и пострадавших при этом нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ за сутки нанесли по Белгородской области порядка 80 ударов
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#Артем Черненко#Белгородская область#ВСУ#РСЧС#Пво#Обстрел#Происшествия#Борки
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