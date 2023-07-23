Белгородское село Борки попало под обстрел

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Последний раз в сводки об обстрелах это село попадало 4 июля. Тогда по нему выпустили шесть артснарядов. До этого над Борками также сбили беспилотник силами ПВО.
Отметим, что вчера ВСУ Белгородской области порядка 80 ударов. Всего прилёты зафиксировали в шести муниципалитетах: в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах. Минимум четыре раза скидывали взрывные устройства с беспилотников.
Но разрушений и пострадавших при этом нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.