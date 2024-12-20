Двое ранены: дроны ВСУ атаковали приграничье Белгородской области

Двое белгородцев ранены из-за атаки дрона в селе Репяховка

Сюжет Приграничье

Двое мужчин пострадали в населённом пункте Краснояружского района. Одному из них потребовалась госпитализация. Есть последствия и в Шебекино. О них рассказал губернатор Вячеслав Гладков.