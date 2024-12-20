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Posted 20 декабря, 12:53

Published 20 декабря, 12:53

Modified 20 декабря, 12:55

Updated 20 декабря, 12:55

Двое белгородцев ранены из-за атаки дрона в селе Репяховка

Двое ранены: дроны ВСУ атаковали приграничье Белгородской области

20 декабря 2024, 12:53
Фото: 1MI.

Двое белгородцев ранены из-за атаки дрона в селе Репяховка

Сюжет
Приграничье
Двое мужчин пострадали в населённом пункте Краснояружского района. Одному из них потребовалась госпитализация. Есть последствия и в Шебекино. О них рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

И у первого, и у второго пострадавшего диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного раненого бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Второму помощь оказали на месте.

Ещё один FPV-дрон был сбит в Шебекино, но взорвался, когда столкнулся с землёй. Осколки посекли два легковых авто.

Отметим, что несколько громких звуков слышали и жители Белгорода. Скорее всего, это также была работа ПВО по беспилотникам.

Ранее дроны атаковали два автомобиля в Белгородской области.

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