Двое ранены: дроны ВСУ атаковали приграничье Белгородской области

Posted 20 декабря, 12:53
Published 20 декабря, 12:53
Modified 20 декабря, 12:55
Updated 20 декабря, 12:55
И у первого, и у второго пострадавшего диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного раненого бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Второму помощь оказали на месте.
Ещё один FPV-дрон был сбит в Шебекино, но взорвался, когда столкнулся с землёй. Осколки посекли два легковых авто.
Отметим, что несколько громких звуков слышали и жители Белгорода. Скорее всего, это также была работа ПВО по беспилотникам.
Ранее дроны атаковали два автомобиля в Белгородской области.