Шесть населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Помимо Графовки без света временно остаются жители посёлка Прилесье, сел Демидовка, Поповка, Романовка и Репяховка. Восстановление начнётся после согласования с Минобороны РФ, сообщает Гладков.
Напомним, что несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет, но есть разрушения в частных домах: побиты окна и кровля.
Сегодня ночью ВСУ также обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.