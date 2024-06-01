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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Шесть населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область

Шесть населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область

1 июня 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Под огонь попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Помимо Графовки без света временно остаются жители посёлка Прилесье, сел Демидовка, Поповка, Романовка и Репяховка. Восстановление начнётся после согласования с Минобороны РФ, сообщает Гладков.

Напомним, что несколько сёл попали под огонь ВСУ рано утром в Белгородской области. Село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет, но есть разрушения в частных домах: побиты окна и кровля.

Сегодня ночью ВСУ также обстреляли Белгородский район. В посёлке Разумное Белгородского района загорелась крыша частного дома, ещё в одном доме выбило окна. В двух других частных домах обнаружили выбитые окна, повреждённые фасады и заборы.

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