Украинский БПЛА в Шебекино влетел в окно школы и взорвался

Posted 30 октября, 13:43
Published 30 октября, 13:43
Modified 30 октября, 13:45
Updated 30 октября, 13:45
После атаки беспилотника в школе повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка кабинета.
Ещё два БПЛА атаковали село Нежеголь. Это уже второе нападение на населённый пункт за сутки. В результате были выбиты окна в одном жилом доме и возник пожар в другом. Огонь уже потушен.
Кроме атаки FPV-дрона, село Муром подверглось артиллерийскому обстрелу. Повреждения есть в двух домах: пострадали окна, кровля, фасад, надворная постройка, линия газоснабжения — в первом и гараж — на территории второго. Ранее здесь же беспилотник атаковал движущийся автомобиль.
Также БПЛА сбросил взрывное устройство на производственный корпус сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района. В здании повреждены фасад и остекление.