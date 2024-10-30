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Posted 30 октября, 13:43

Published 30 октября, 13:43

Modified 30 октября, 13:45

Updated 30 октября, 13:45

Пострадавшая школа

Украинский БПЛА в Шебекино влетел в окно школы и взорвался

30 октября 2024, 13:43
Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино». Пострадавшая школа
Сюжет
Пожар
ВСУ второй раз за день атаковали Шебекинский округ с помощью беспилотников. Среди мирного населения никто не пострадал. Есть повреждения в школе, жилых домах и сельхозпредприятии. Дрон также атаковал село в Краснояружском районе.

После атаки беспилотника в школе повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка кабинета.

Ещё два БПЛА атаковали село Нежеголь. Это уже второе нападение на населённый пункт за сутки. В результате были выбиты окна в одном жилом доме и возник пожар в другом. Огонь уже потушен.

Кроме атаки FPV-дрона, село Муром подверглось артиллерийскому обстрелу. Повреждения есть в двух домах: пострадали окна, кровля, фасад, надворная постройка, линия газоснабжения — в первом и гараж — на территории второго. Ранее здесь же беспилотник атаковал движущийся автомобиль.

Также БПЛА сбросил взрывное устройство на производственный корпус сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района. В здании повреждены фасад и остекление.

Украинский БПЛА атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
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