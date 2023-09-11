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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Обстрел

Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области

11 сентября 2023, 10:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Обстрел

ВСУ обстреляли Репяховку в Белгородской области

Помимо домов, повреждения получила хозпостройка. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ 11 сентября обстреляли Репяховку в Краснояружском районе. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения получила и хозпостройка. Как заверил глава региона, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Минувшей ночью система ПВО сработала в Яковлевском горокруге. Сбито два беспилотника, фрагменты одного из них упали на дорогу рядом с частным домом. Обошлось без пострадавших.

Уже днём 11 сентября жители горокруга сообщили о взрывах. Однако оказалось, что это работали взрывотехники.

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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Дома#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Репяховка
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