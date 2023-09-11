Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
ВСУ 11 сентября обстреляли Репяховку в Краснояружском районе. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения получила и хозпостройка. Как заверил глава региона, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Минувшей ночью система ПВО сработала в Яковлевском горокруге. Сбито два беспилотника, фрагменты одного из них упали на дорогу рядом с частным домом. Обошлось без пострадавших.
Уже днём 11 сентября жители горокруга сообщили о взрывах. Однако оказалось, что это работали взрывотехники.