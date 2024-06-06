Второй за день мирный житель пострадал в Белгородской области от атак ВСУ

Это второй пострадавший от атак мирный житель за сегодняшний день, 6 июня. В приграничном Грайворонском горокруге, напомним, контузию получил чиновник местной администрации. Произошло это после того, как во внутреннем дворе здания упал и взорвался дрон-камикадзе.