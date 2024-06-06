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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Женщина в Белгородской области пострадала от атаки FPV-дрона

Второй за день мирный житель пострадал в Белгородской области от атак ВСУ

6 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI

Женщина в Белгородской области пострадала от атаки FPV-дрона

Происшествие случилось в Краснояружском районе. У пострадавшей — черепно-мозговая травма, в больницу она обратилась сама, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. В результате атаки есть разрушения на сельхозпредприятии.

Женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ. Происшествие случилось на окраине краснояружского села Репяховка.

Пострадавшая обратилась с больницу сама, но от госпитализации отказалась. У женщины закрытая черепно-мозговая травма.

В результате атаки дрона есть разрушения на сельхозпредприятии — повреждена кровля.

Это второй пострадавший от атак мирный житель за сегодняшний день, 6 июня. В приграничном Грайворонском горокруге, напомним, контузию получил чиновник местной администрации. Произошло это после того, как во внутреннем дворе здания упал и взорвался дрон-камикадзе.

Разрушения после атаки ВСУРазрушения после атаки ВСУ
Разрушения после атаки ВСУ Разрушения после атаки ВСУ
Разрушения после атаки ВСУ
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Чиновник в белгородском приграничье пострадал после атаки дрона-камикадзе
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