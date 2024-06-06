Второй за день мирный житель пострадал в Белгородской области от атак ВСУ

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Женщина пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ. Происшествие случилось на окраине краснояружского села Репяховка.
Пострадавшая обратилась с больницу сама, но от госпитализации отказалась. У женщины закрытая черепно-мозговая травма.
В результате атаки дрона есть разрушения на сельхозпредприятии — повреждена кровля.
Это второй пострадавший от атак мирный житель за сегодняшний день, 6 июня. В приграничном Грайворонском горокруге, напомним, контузию получил чиновник местной администрации. Произошло это после того, как во внутреннем дворе здания упал и взорвался дрон-камикадзе.