Обстрел Белгорода — провокация? Журналисты попытались разобраться в действиях Украины

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
30 декабря Белгород попал под сильнейший обстрел ВСУ. Горожан призывают готовиться к возможному повторению атак. Так, в культурных и медицинских учреждениях начали проводить занятия по оказанию срочной доврачебной помощи.
«После этих событий спрос на курсы возрос в разы. Если ранее мы в неделю обучали человек 100, то сейчас это количество увеличилось до 1,5 тысячи человек», — рассказал фельдшер бригады экстренного реагирования службы медицины катастроф Павел Козлов.
Также в репортаже показали модульные укрытия, которые с начала января устанавливают на автобусных остановках для защиты в случае обстрелов.
По мнению офицера разведки Пентагона в отставке и бывшего инспектора ООН по контролю за вооружениями Скотта Риттера, ударами по центру Белгорода Украина пытается спровоцировать Россию на ответные действия, которые президент Владимир Зеленский будет использовать как рычаг давления на Запад для возобновления поставок денег и оружия.
Если Зеленский пытается подготовить почву для переговоров и дипломатии, то, я думаю, он выкручивает руки России больше, чем Западу. И если мы дойдём до положения, при котором происходит прекращение огня и переговоры, то Зеленскому важно поставить себя в максимально выгодное положение. Это означает возложение издержек на Россию, разъяснение русским, что они кровно заинтересованы в прекращении из-за издержек не только на поле боя, но и уже в самой России.
Чарльз Купчан, экс-советник Белого дома по вопросам безопасности в Европе