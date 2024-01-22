Обстрел Белгорода — провокация? Журналисты попытались разобраться в действиях Украины

Федеральные журналисты рассказали, зачем ВСУ 30 декабря атаковали Белгород

Репортаж о Белгороде после сильной атаки ВСУ, случившейся 30 декабря, сняли журналисты НТВ. Они попытались разобраться в том, зачем ВСУ атаковали центр приграничного города, где не расположены никакие военные объекты. В день трагедии погибли 25 человек, ещё более 100 ранены.

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