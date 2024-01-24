Улетели дальше Белгорода: от беспилотников в Орле пострадали многоэтажки

Ранним утром, когда предотвратили атаку беспилотников, на улице Силикатной произошёл пожар в жилом доме. Предположительно, возгорание случилось из-за сбитого БПЛА. Официальной информации на этот счёт нет. Пока известно, что загорелся балкон в одной из многоэтажек. В квартире в тот момент никого не было.