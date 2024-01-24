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Беспилотник

Улетели дальше Белгорода: от беспилотников в Орле пострадали многоэтажки

24 января 2024, 08:14
Фото: Midjourney
Беспилотник

Над Орловской областью сбили четыре украинских беспилотника

Беспилотники ВСУ смогли долететь до Орловской области. Четыре летательных аппарата удалось обезвредить над Орлом. Тогда же на одной из улиц произошёл пожар. Предполагается, что его причиной стал сбитый дрон. Подробности сообщает «Орелtimes».

Четыре украинских беспилотника ликвидировали над Орлом. Это произошло ранним утром 24 января в Железнодорожном и Северном районах.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об инциденте сегодня утром. Сколько именно было дронов, глава региона не уточнял, но затем стало известно о четырёх летательных аппаратах. Мэр города Юрий Парахин говорил о трёх БПЛА.

Градоначальник также сообщил, что, по предварительным данным, в нескольких МКД выбило стёкла. Полный объём повреждений выяснялся.

Ранним утром, когда предотвратили атаку беспилотников, на улице Силикатной произошёл пожар в жилом доме. Предположительно, возгорание случилось из-за сбитого БПЛА. Официальной информации на этот счёт нет. Пока известно, что загорелся балкон в одной из многоэтажек. В квартире в тот момент никого не было.

Тем временем ещё один украинский дрон сбили над Белгородским районом. Предварительно, обошлось без последствий.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#Возгорание#Беспилотник#Черноземье#Наталья Корявых#Минобороны#Орёл#Андрей Клычков#СВО
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