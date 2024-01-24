Улетели дальше Белгорода: от беспилотников в Орле пострадали многоэтажки

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Четыре украинских беспилотника ликвидировали над Орлом. Это произошло ранним утром 24 января в Железнодорожном и Северном районах.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об инциденте сегодня утром. Сколько именно было дронов, глава региона не уточнял, но затем стало известно о четырёх летательных аппаратах. Мэр города Юрий Парахин говорил о трёх БПЛА.
Градоначальник также сообщил, что, по предварительным данным, в нескольких МКД выбило стёкла. Полный объём повреждений выяснялся.
Ранним утром, когда предотвратили атаку беспилотников, на улице Силикатной произошёл пожар в жилом доме. Предположительно, возгорание случилось из-за сбитого БПЛА. Официальной информации на этот счёт нет. Пока известно, что загорелся балкон в одной из многоэтажек. В квартире в тот момент никого не было.
Тем временем ещё один украинский дрон сбили над Белгородским районом. Предварительно, обошлось без последствий.