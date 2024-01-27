В Грайворонском горокруге из-за атаки дрона-камикадзе пострадал жилой дом

В частном жилом доме оказались повреждена кровля. Также при взрыве снесло забор и выбило оконную раму. Последствия затронули систему газоснабжения и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.