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Разрушения

В Грайворонском горокруге из-за атаки дрона-камикадзе пострадал жилой дом

27 января 2024, 18:19
Фото: 1MI
Разрушения

Жилой дом в селе Антоновка Грайворонского горокруга атаковал дрон-камикадзе

В результате нападения дрона-камикадзе на жилой дом в селе Антоновка Грайворонского горокруга, повреждена кровля, разрушен забор и выбиты окна, также пострадала система газоснабжения и один автомобиль. Пострадавших среди людей нет.
Сюжет
Обстрел

В частном жилом доме оказались повреждена кровля. Также при взрыве снесло забор и выбило оконную раму. Последствия затронули систему газоснабжения и один автомобиль. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подворовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее стало известно, что в этот вечер под новую атаку ВСУ снова попала Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Пострадавших также нет, но повреждено электроснабжение.

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