Стало известно о последствиях ночного взрыва над Белгородом и районом

Под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов. Так, на окраине села Заречье-Второе в Грайворонском горокруге насчитали шесть прилётов. По территории между Порозом и Рождественкой выпустили два снаряда. Три и семь миномётных прилётов соответственно было в шебекинских сёлах Середа и Белянка.