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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Повреждённый автомобиль

Стало известно о последствиях ночного взрыва над Белгородом и районом

21 декабря 2023, 07:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждённый автомобиль

Гладков рассказал о повреждениях после взрыва под Белгородом

20 декабря ВСУ атаковали регион несколькими беспилотниками, а также из артиллерии и миномётов. Громко накануне было в Белгороде и Белгородском районе. Есть последствия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером в среду, 20 декабря, в Белгороде и Белгородском районе было громко — сработала система ПВО. Беспилотник сбили над селом Ближнее. Есть последствия: повреждено авто в посёлке Комсомольском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Одно взрывное устройство сбросили с беспилотника на автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». Разрушений нет.

Атака с дрона-камикадзе накануне была на Краснояружский район. На окраине Староселья с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас.

Под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов. Так, на окраине села Заречье-Второе в Грайворонском горокруге насчитали шесть прилётов. По территории между Порозом и Рождественкой выпустили два снаряда. Три и семь миномётных прилётов соответственно было в шебекинских сёлах Середа и Белянка.

Под артиллерийским обстрелом накануне были Журавлёвка и Щетиновка в Белгородском районе. По ним ВСУ ударили шестью и тремя снарядами соответственно.

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