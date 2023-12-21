Стало известно о последствиях ночного взрыва над Белгородом и районом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Вечером в среду, 20 декабря, в Белгороде и Белгородском районе было громко — сработала система ПВО. Беспилотник сбили над селом Ближнее. Есть последствия: повреждено авто в посёлке Комсомольском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Одно взрывное устройство сбросили с беспилотника на автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». Разрушений нет.
Атака с дрона-камикадзе накануне была на Краснояружский район. На окраине Староселья с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас.
Под миномётный обстрел попали несколько населённых пунктов. Так, на окраине села Заречье-Второе в Грайворонском горокруге насчитали шесть прилётов. По территории между Порозом и Рождественкой выпустили два снаряда. Три и семь миномётных прилётов соответственно было в шебекинских сёлах Середа и Белянка.
Под артиллерийским обстрелом накануне были Журавлёвка и Щетиновка в Белгородском районе. По ним ВСУ ударили шестью и тремя снарядами соответственно.