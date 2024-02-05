Пока не стало ещё дороже: кому стоит купить жильё именно сейчас?

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По словам эксперта, на вторичном рынке сейчас происходит стагнация, такая ситуация выгодна для тех, кто планирует купить жильё за наличку. В этих условиях продавцы выставляют на продажи объект с большим дисконтом. Также эксперт рекомендует не откладывать покупку жилья на вторичке в ипотеку и не ждать снижения ключевой ставки ЦБ. Эксперт предполагает, что ключевая ставка может быть снижена весной, после этого покупатель сможет рефинансировать кредит по более выгодной ставке.
Что касается цен на жильё, то, по мнению Юлии Усачевой, стоимость новостроек будет увеличиваться. На это повлияет льготная ипотека. Благодаря ей будет держаться спрос. Также на рост цены повлияет то, что с 15 января несколько крупных банков начали выдавать ипотеку по льготной программе для жилья, которое приобретается у застройщиков-партнёров этих банков.
Что касается вторичного жилья, то здесь наблюдается другая ситуация. Из-за отсутствия доступной ипотеки спрос на это жильё уменьшается — соответственно, падают цены. Дорожать вторичка начнёт после снижения ключевой ставки.
Для покупки, отмечает специалист, сейчас лучше выбирать квартиры в строящемся ЖК по льготной ипотеке, а также вторичное жильё с дисконтом в 10-15%.
Что касается ситуации с ипотекой в текущем году, то эксперт рассказала следующее: льготная ипотека продолжает действовать, однако её условия ужесточаются. Так, первоначальный взнос увеличен до 30%, кроме того, для всех регионов был установлен кредитный лимит в 6 млн рублей. Помимо этого, ужесточаются требования к заёмщикам.
С лета чаще всего россияне выбирали наиболее доступную программу — ипотеку с господдержкой. Но, скорее всего, эту программу закроют, отметила специалист. В доступе останется семейная ипотека, дальневосточная, арктическая, IT-ипотека. Что касается базовой ипотеки, то в текущем году она дорогая, как и ранее, её могут себе позволить не все россияне.