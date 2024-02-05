Пока не стало ещё дороже: кому стоит купить жильё именно сейчас?

По словам эксперта, на вторичном рынке сейчас происходит стагнация, такая ситуация выгодна для тех, кто планирует купить жильё за наличку. В этих условиях продавцы выставляют на продажи объект с большим дисконтом. Также эксперт рекомендует не откладывать покупку жилья на вторичке в ипотеку и не ждать снижения ключевой ставки ЦБ. Эксперт предполагает, что ключевая ставка может быть снижена весной, после этого покупатель сможет рефинансировать кредит по более выгодной ставке.