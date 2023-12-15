Сотня «дышит» в затылок: цены на рынке вторичной недвижимости Белгородской области

К слову, рост цен к январю уже 2022 года также отмечался стремительный. Новый год начался со 103,7 тысяч рублей за 1 м² вторичной недвижимости. После этого средняя стоимость стала понемногу падать, опустившись до 91,9 тысячи рублей за «квадрат» к декабрю 2022 года. Однако в следующем месяце снова начался рост. Но уже не не такой резкий. Он продолжается до сих пор. К примеру, в конце октября средняя стоимость 1 м² вторички в областном центре составляла 98,4 тысячи рублей. Получается, что с января 2019 года к началу декабря 2023 года, за четыре года, средняя цена выросла на 42,33 тысячи рублей.