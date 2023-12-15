Сотня «дышит» в затылок: цены на рынке вторичной недвижимости Белгородской области

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В самом Белгороде средняя стоимость 1 м² на вторичном рынке на начало декабря составила 99,7 тысячи рублей. Разница в цене с «квадратом» в новострое — 22,5 тысячи рублей.
Так, порог 90 тысяч рублей вторичный рынок Белгорода впервые перешагнул в середине осени 2021 года. Причём подъём стал достаточно резким, если сравнить с предшествующим месяцем. В сентябре того же года средняя цена — 86 тысяч рублей, а в октябре — уже 93,88 тысячи рублей. Больше средняя стоимость ниже планки в 90 тысяч не опускалась.
К слову, рост цен к январю уже 2022 года также отмечался стремительный. Новый год начался со 103,7 тысяч рублей за 1 м² вторичной недвижимости. После этого средняя стоимость стала понемногу падать, опустившись до 91,9 тысячи рублей за «квадрат» к декабрю 2022 года. Однако в следующем месяце снова начался рост. Но уже не не такой резкий. Он продолжается до сих пор. К примеру, в конце октября средняя стоимость 1 м² вторички в областном центре составляла 98,4 тысячи рублей. Получается, что с января 2019 года к началу декабря 2023 года, за четыре года, средняя цена выросла на 42,33 тысячи рублей.
На втором месте по стоимости вторичной недвижимости в Белгородской области находится Строитель — это 86,3 тысячи рублей на сегодня. На третьем месте — Алексеевка (84,2 тысячи рублей). Далее — Старый Оскол. Там 1 м² на вторичном рынке в среднем стоит 79,2 тысячи рублей.
А вот самая маленькая стоимость отмечается в Бирюче — 44,117 тысячи рублей за «квадрат» вторички. Максимальная цена там доходила до 69,73 тысячи рублей (в мае текущего года). Не считая май, порог в 50 тысяч рублей средняя стоимость вторички преодолевала в Бирюче всего три раза.
В Валуйках — уже 56,6 тысячи рублей. Немного дороже цены в Шебекино — 58,72 тысячи рублей за 1 м² вторичного жилья.
Если касаться темы изменений в предложении продаж на вторичном рынке Белгородской области, то стоит отметить, что в Белгородской области на данный момент размещено более 19 тысяч активных объявлений о продаже недвижимости. Если рассматривать вторичный рынок, то большинство предложений приходится на Старый Оскол и Белгород. Однако с начала текущего года количество этих объявлений уменьшилось почти в два раза. В то же время, в Шебекино число объявлений за полгода увеличилось.