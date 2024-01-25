Спрос уменьшился, а стоимость нет: как изменился рынок недвижимости в Белгороде

— Несмотря на сложную оперативную ситуацию в Белгороде квартиры в цене в общей сложности немного подросли. По сути, всё подорожало: продукты питания, бензин, строительные материалы и т. д. Недвижимость, как всегда, не остаётся в стороне и тоже показывает рост цен за квадратный метр. В связи с обстрелами он не такой ярко выраженный, потому что есть люди, которые испугались и продают недвижимость не так дорого. Но цены «прыгают». От 80 тысяч рублей за «квадрат» до 250 тысяч рублей. За такую стоимость квартиру можно купить практически в центре Санкт-Петербурга или в Москве в пределах МКАДа. Это касается вторичного рынка.