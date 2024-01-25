Спрос уменьшился, а стоимость нет: как изменился рынок недвижимости в Белгороде

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
На наши вопросы ответил руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.
— Как рынок недвижимости Белгорода отреагировал на ужесточение условий кредитования в 2024 году?
— До 30 декабря всё шло к тому, что спрос на рынке вторичной недвижимости уменьшился, а количество предложений понемногу начало расти. По первичному рынку количество предложений с конца лета уменьшилось и больше новых домов не строится. В целом рынок недвижимости Белгорода — это вторички, потому что первички в нашем городе крайне мало.
— Какова вероятность, что комиссии банков девелоперы будут перекладывать в стоимость квартир?
— Вероятность крайне высокая. Если федеральная антимонопольная служба и Центробанк не предпримут какие-то меры по этому поводу. Они уже выражают обеспокоенность. Но пока идёт всё к тому, что стоимость квартиры будет расти, чтобы компенсировать расходы банка. Стоимость первички за квадратный метр в ипотеку будет дороже, чем за наличку.
— Выросли ли цены на квартиры в Белгороде? Если да, то насколько?
— Несмотря на сложную оперативную ситуацию в Белгороде квартиры в цене в общей сложности немного подросли. По сути, всё подорожало: продукты питания, бензин, строительные материалы и т. д. Недвижимость, как всегда, не остаётся в стороне и тоже показывает рост цен за квадратный метр. В связи с обстрелами он не такой ярко выраженный, потому что есть люди, которые испугались и продают недвижимость не так дорого. Но цены «прыгают». От 80 тысяч рублей за «квадрат» до 250 тысяч рублей. За такую стоимость квартиру можно купить практически в центре Санкт-Петербурга или в Москве в пределах МКАДа. Это касается вторичного рынка.
По поводу первичного — стоимость будем оценивать весной. Нужно ещё посмотреть, кто в Белгороде начнёт сезон строительства.
— Насколько уже изменился спрос на ипотеку как на первичном, так и на вторичном рынке Белгорода?
— Если говорить о ситуации до событий 30 декабря, то, конечно, спрос на ипотеку снизился. На вторичном рынке это более заметно. Я думаю, что спрос снизится ещё сильнее. Но подобная тенденция будет наблюдаться, пока есть риски обстрелов, как только она нивелируется, тогда информация будет другая.
— Когда лучше покупать квартиру как на первичном, так и на вторичном рынках в Белгороде в 2024 году?
— На первичном рынке недвижимость нужно покупать чем быстрее, тем лучше, пока застройщики не взвинтили цены, пока действует льготная ипотека. Ведь есть риск, что её с лета вообще отменят.
На вторичном рынке тоже нужно покупать, потому что когда сложная обстановка закончится, цены «полезут» вверх. Можно взять дорогую ипотеку, а потом, когда ключевую ставку понизят, будем надеяться, что это случится летом, то можно будет сделать рефинансирование ипотеки под более низкий процент. Если вы будете ждать низкую процентную ставку, то пока это произойдёт, цена за квадратный метр станет гораздо выше.
— Что нужно учитывать при выборе недвижимости?
— При выборе недвижимости нужно учитывать, сколько у вас денег, на какую сумму вы рассчитываете купить себе недвижимость. Если рассматриваете ипотеку, нужно отталкиваться от того, какую сумму в месяц будет комфортно платить. Отсюда уже все остальные вопросы: сезонность продаж, класс жилого комплекса, надёжность застройщиков и т. д.
К примеру, на данный момент в Белгороде сезонности продаж нет. Выпали «осадки» в виде ракет — цены немного скорректировались вниз. Всё подорожало в магазинах, и перестали эти «осадки» выпадать, недвижимость тоже подорожала.
Что касается класса жилого комплекса, всё зависит также от финансового вопроса. По поводу застройщиков, в Белгороде их мало. Они в принципе все надёжные.
Сейчас надо выбирать недвижимость подальше от границы, так, чтобы снаряд не прилетел в окно. Возможно, чтобы в доме был автопаркинг или рядом гаражи, чтобы машина осталась цела.
А если человек собирается покупать недвижимость и его в Белгороде ничего не держит, можно рассмотреть варианты, например, в Краснодаре, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге.
Напомним, ранее стало известно, что в Белгороде за год малогабаритное жильё площадью до 32 кв. метров на вторичном рынке выросло в цене почти на 9%. «Квадрат» в малогабаритке во вторичке обойдётся более чем в 107 тыс. рублей. Сама квартира обойдётся в 3,2 млн рублей — это на 8,8% дороже, чем годом ранее.
А, к примеру, в Воронеже «квадрат» в небольшой квартире стоит 100 тыс. рублей. Прирост за год составил 13,9%. Такое жильё выросло в цене на 11,7% — до 2,6 млн рублей.