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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В ФСБ рассказали о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область

Уничтожено 100 человек: ФСБ — о потерях ВСУ при попытке зайти в Белгородскую область

12 марта 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

В ФСБ рассказали о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область

Об отражённой попытке захода на территории Белгородской и Курской области сообщили в управлении ФСБ журналистам ТАСС. Они также отметили, что с 10 марта подобных попыток было несколько.

Российские военнослужащие предотвратили заход ВСУ на территории Белгородской и Курской областей. По информации ФСБ, Вооружённые силы РФ уничтожили 100 украинских военных, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин противника.

В спецслужбах заверили жителей, что украинские боевики не сумели попасть в населённые пункты двух российских приграничных регионов. С 10 марта ФСБ России совместно с подразделениями ВС РФ пресекли несколько подобных попыток противника.

Ранее об отражённой атаке украинских диверсионных групп на Курскую область сообщал губернатор региона Роман Старовойт.

Отметим, что по всей Белгородской области с семи часов утра действует сигнал о ракетной опасности. Во многих населённых пунктах в результате взрывов оказались повреждены здания, в Шебекино ранило двух человек.

Ракетную опасность также объявляли в Курской и Воронежской областях.

Старовойт подтвердил информацию о попытке прорыва ДРГ
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