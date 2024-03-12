Уничтожено 100 человек: ФСБ — о потерях ВСУ при попытке зайти в Белгородскую область

В ФСБ рассказали о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область

Об отражённой попытке захода на территории Белгородской и Курской области сообщили в управлении ФСБ журналистам ТАСС. Они также отметили, что с 10 марта подобных попыток было несколько.