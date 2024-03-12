Уничтожено 100 человек: ФСБ — о потерях ВСУ при попытке зайти в Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Российские военнослужащие предотвратили заход ВСУ на территории Белгородской и Курской областей. По информации ФСБ, Вооружённые силы РФ уничтожили 100 украинских военных, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин противника.
В спецслужбах заверили жителей, что украинские боевики не сумели попасть в населённые пункты двух российских приграничных регионов. С 10 марта ФСБ России совместно с подразделениями ВС РФ пресекли несколько подобных попыток противника.
Ранее об отражённой атаке украинских диверсионных групп на Курскую область сообщал губернатор региона Роман Старовойт.
Отметим, что по всей Белгородской области с семи часов утра действует сигнал о ракетной опасности. Во многих населённых пунктах в результате взрывов оказались повреждены здания, в Шебекино ранило двух человек.
Ракетную опасность также объявляли в Курской и Воронежской областях.