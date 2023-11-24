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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Уничтожение опорного пункта ВСУ

Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область

24 ноября 2023, 14:39
Фото: кадр из видео, опубликованного Рамзаном Кадыровым
Уничтожение опорного пункта ВСУ

Глава Чечни Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

Опорный пункт ВСУ выявили в районе населённого пункта Уды. По противнику ударили силами батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда Белгорода. Уничтожены опорный пункт и личный состав, сообщил глава Чечни.

Попытки диверсантов атаковать Белгородскую область не прекращаются. Однако удары удаётся предупредить, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, одну из таких попыток предотвратили бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда Белгорода. Опорный пункт ВСУ выявили в районе села Уды Харьковской области. По объекту нанесли точный удар из миномёта. Уничтожены личный состав и сам опорный пункт.

Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий, который из раза в раз оборачивается для них существенными потерями.
Рамзан Кадыров

Батальон «Запад-Ахмат» охраняет госграницу в Белгородской области с лета. С бойцами ранее встречался губернатор Вячеслав Гладков.

«Запад-Ахмат» участвовал в том числе в рейде по поиску диверсантов в приграничье. Вместе с полицейскими и пограничниками бойцы проверили жилые и нежилые дома, магазины. В результате августовского рейда задержали пятерых человек.

Уничтожение опорного пункта ВСУ
Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова
«Ахмат» и МВД проверили белгородское приграничье: кого задержали и что нашли
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