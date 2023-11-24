Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Попытки диверсантов атаковать Белгородскую область не прекращаются. Однако удары удаётся предупредить, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, одну из таких попыток предотвратили бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда Белгорода. Опорный пункт ВСУ выявили в районе села Уды Харьковской области. По объекту нанесли точный удар из миномёта. Уничтожены личный состав и сам опорный пункт.
Полагаю, теперь враг несколько раз подумает, прежде чем высунуть голову. В противном случае их ожидает аналогичный сценарий, который из раза в раз оборачивается для них существенными потерями.
Рамзан Кадыров
Батальон «Запад-Ахмат» охраняет госграницу в Белгородской области с лета. С бойцами ранее встречался губернатор Вячеслав Гладков.
«Запад-Ахмат» участвовал в том числе в рейде по поиску диверсантов в приграничье. Вместе с полицейскими и пограничниками бойцы проверили жилые и нежилые дома, магазины. В результате августовского рейда задержали пятерых человек.