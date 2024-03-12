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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ДРГ в регион

Старовойт подтвердил информацию о попытке прорыва ДРГ

12 марта 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney

Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ДРГ в регион

Губернатор Курской области рассказал о неспокойном для курян дне. В регионе до сих пор действует ракетная опасность. Также Роман Старовойт подтвердил попытку прорыва диверсионной группы на территорию области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Неспокойный день выдался у жителей Курской области наряду с белгородцами. Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил информацию о попытке прорыва ДРГ на территорию региона. Однако зайти диверсантам не удалось.

Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Шёл стрелковый бой. Но никакого прорыва не было.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Данные о попытке прорыва диверсантов в Курскую и Белгородскую области ранее публиковали в RT. Попытку своевременно пресекли на подходах, пишет информагентство.

Также Старовойт добавил, что на территории региона всё ещё действует ракетная опасность.

Опасность объявили и в Воронежской области. Сигнал действовал около получаса. Глава региона Александр Гусев призывал жителей отправиться в безопасные места.

RT: попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область пресекли
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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Наталья Корявых#Роман Старовойт#СВО#ДРГ#Диверсанты#Ракетная опасность
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