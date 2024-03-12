Старовойт подтвердил информацию о попытке прорыва ДРГ

Губернатор Курской области подтвердил попытку прорыва ДРГ в регион

Губернатор Курской области рассказал о неспокойном для курян дне. В регионе до сих пор действует ракетная опасность. Также Роман Старовойт подтвердил попытку прорыва диверсионной группы на территорию области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.