Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Неспокойный день выдался у жителей Курской области наряду с белгородцами. Курский губернатор Роман Старовойт подтвердил информацию о попытке прорыва ДРГ на территорию региона. Однако зайти диверсантам не удалось.
Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Шёл стрелковый бой. Но никакого прорыва не было.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Данные о попытке прорыва диверсантов в Курскую и Белгородскую области ранее публиковали в RT. Попытку своевременно пресекли на подходах, пишет информагентство.
Также Старовойт добавил, что на территории региона всё ещё действует ракетная опасность.
Опасность объявили и в Воронежской области. Сигнал действовал около получаса. Глава региона Александр Гусев призывал жителей отправиться в безопасные места.