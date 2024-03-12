У соседей белгородцев тоже неспокойно: ракетную опасность объявляли по всему региону

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Губернатор Воронежской области Александр Гусев 12 марта в 10:59 сообщил жителям региона об объявлении ракетной опасности. По его словам, сигнал действовал на всей территории области. Он призвал жителей спрятаться в безопасное место со сплошными стенами без окон.
Отбой сигнала объявили в 11:28.
Отметим, что утром 12 марта в Воронежской области сбили один БПЛА, после чего в регионе объявили опасность атаки БПЛА.
В Белгородской области с полуночи 12 марта тоже неспокойно. Пострадали несколько человек, повреждены здания. Сигнал ракетной опасности действует по всему региону с 07:16.