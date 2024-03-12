У соседей белгородцев тоже неспокойно: ракетную опасность объявляли по всему региону

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 12 марта в 10:59 сообщил жителям региона об объявлении ракетной опасности. По его словам, сигнал действовал на всей территории области. Он призвал жителей спрятаться в безопасное место со сплошными стенами без окон.