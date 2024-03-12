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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

В Воронежской области объявляли ракетную опасность

У соседей белгородцев тоже неспокойно: ракетную опасность объявляли по всему региону

12 марта 2024, 08:40
Фото: 1MI

В Воронежской области объявляли ракетную опасность

Сигнал об опасности действовал около получаса по всей Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев на своей личной странице в соцсетях.
Сюжет
СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 12 марта в 10:59 сообщил жителям региона об объявлении ракетной опасности. По его словам, сигнал действовал на всей территории области. Он призвал жителей спрятаться в безопасное место со сплошными стенами без окон.

Отбой сигнала объявили в 11:28.

Отметим, что утром 12 марта в Воронежской области сбили один БПЛА, после чего в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

В Белгородской области с полуночи 12 марта тоже неспокойно. Пострадали несколько человек, повреждены здания. Сигнал ракетной опасности действует по всему региону с 07:16.

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#Белгород#Воронежская область#СВО#Александра Склярова#Александр Гусев#Ракетная опасность
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