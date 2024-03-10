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Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Двух неизвестных на парашютах приняли за диверсантов ВСУ в Белгородской области

Двух неизвестных на парашютах приняли за диверсантов ВСУ в Белгородской области

10 марта 2024, 18:07
Фото: Mash
Как сообщает Telegram-канал Mash, пограничники приняли двух парапланеристов за диверсантов ВСУ — их зафиксировали радары системы противовоздушной обороны.
Сюжет
Граница

В 20 километрах от границы с Украиной сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали двух парапланеристов. По информации Mash, сегодня 10 марта около 13:00, рядом с селом Новая Нелидовка система противовоздушной обороны засекла «неизвестные объекты» после чего по тревоге подняли пограничников.

Прибывшие на место сотрудники службы безопасности увидели и задержали двух гражданских. По последним данным, их проверяют на возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Фото: Mash
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