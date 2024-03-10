Двух неизвестных на парашютах приняли за диверсантов ВСУ в Белгородской области

В 20 километрах от границы с Украиной сотрудники пограничной службы ФСБ России задержали двух парапланеристов. По информации Mash, сегодня 10 марта около 13:00, рядом с селом Новая Нелидовка система противовоздушной обороны засекла «неизвестные объекты» после чего по тревоге подняли пограничников.