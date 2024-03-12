Власти опровергли фейк о массовой кибератаке, который распространяют по «электронкам»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Белгородской области опровергли очередной фейк. На этот раз ложную информацию начали распространять по адресам электронной почты.
Белгородцам массово рассылают сообщения о кибератаках. В письмах людей призывают скачать файл и проверить компьютер, чтобы «предотвратить последствия». Сергей Четвериков подчёркивает, что эта информация не соответствует действительности.
Также министр цифрового развития региона призвал белгородцев не скачивать подозрительные файлы и проверять информацию в официальных источниках.