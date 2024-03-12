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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Белгородские власти опровергли фейк о массовой кибератаке

Власти опровергли фейк о массовой кибератаке, который распространяют по «электронкам»

12 марта 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти опровергли фейк о массовой кибератаке

По адресам электронной почты злоумышленники рассылают сообщения о кибератаках. В рассылке людей призывают скачать файл и проверить свой компьютер. Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков призвал белгородцев не скачивать подозрительные файлы.
Сюжет
Фейк

В Белгородской области опровергли очередной фейк. На этот раз ложную информацию начали распространять по адресам электронной почты.

Белгородцам массово рассылают сообщения о кибератаках. В письмах людей призывают скачать файл и проверить компьютер, чтобы «предотвратить последствия». Сергей Четвериков подчёркивает, что эта информация не соответствует действительности.

Также министр цифрового развития региона призвал белгородцев не скачивать подозрительные файлы и проверять информацию в официальных источниках.

фейкфейк
фейк
Фото: соцсети Сергея Четверикова
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#Общество#Белгородская область#Рассылка#Белгород#Алина Харина#Фейк#Кибератака#Фейки#СВО#Сергей Четвериков
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