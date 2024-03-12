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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

Самолёт

Власти опровергают информацию о крушении самолёта в белгородском приграничье

12 марта 2024, 09:37
Фото: 1MI
Самолёт

Белгородцев запугивают фейками об упавшем самолёте

Глава Валуйского округа Алексей Дыбов опроверг информацию об упавшем самолёте на территории муниципалитета. Он заявил, что данные не соответствуют действительности, а фото с воздушным судном взяли из интернета.

Власти опровергли информацию об упавшем самолёте на территории Валуйского горокруга. Соответствующие данные массово распространяются в Сети в различных каналах. Однако это не соответствует действительности, предупредил глава муниципалитета Алексей Дыбов.

Информация не соответствует действительности, данное фото [самолёта — прим. ред.] взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения. Доверяйте только проверенным источникам.
Алексей Дыбов, глава Валуйского горокруга

Тот факт, что информация ложная, подтверждает и Telegram-канал «Война с фейками. Белгород». Утверждается, что при проверке изображения в интернете можно выяснить, что кадры старые. Сделаны они в Винницкой области. Жителей также призвали доверять только проверенным источникам.

Добавим, что 12 марта уже опубликован ряд фейков о Белгородской области. В частности, о перекрытых дорогах на территории региона. Эти данные опровергли в региональном минтрансе.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
На фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под Белгородом
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