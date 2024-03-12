Власти опровергают информацию о крушении самолёта в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Власти опровергли информацию об упавшем самолёте на территории Валуйского горокруга. Соответствующие данные массово распространяются в Сети в различных каналах. Однако это не соответствует действительности, предупредил глава муниципалитета Алексей Дыбов.
Информация не соответствует действительности, данное фото [самолёта — прим. ред.] взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения. Доверяйте только проверенным источникам.
Алексей Дыбов, глава Валуйского горокруга
Тот факт, что информация ложная, подтверждает и Telegram-канал «Война с фейками. Белгород». Утверждается, что при проверке изображения в интернете можно выяснить, что кадры старые. Сделаны они в Винницкой области. Жителей также призвали доверять только проверенным источникам.
Добавим, что 12 марта уже опубликован ряд фейков о Белгородской области. В частности, о перекрытых дорогах на территории региона. Эти данные опровергли в региональном минтрансе.