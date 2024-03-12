Власти опровергают информацию о крушении самолёта в белгородском приграничье

Тот факт, что информация ложная, подтверждает и Telegram-канал «Война с фейками. Белгород». Утверждается, что при проверке изображения в интернете можно выяснить, что кадры старые. Сделаны они в Винницкой области. Жителей также призвали доверять только проверенным источникам.