В мэрии опровергли информацию о пожарах в Белгороде после взрывов

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Ранним утром 12 марта над городом раздались взрывы. После этого белгородцы начали сообщать о столбах дыма в разных частях города.
В мэрии сообщили, что все места, вызывающие опасения, проверили специалисты управления ГОЧС. Возгорания не обнаружили. Дым идёт из труб котельных.
Не подтвердилась также информацию о возгорании на улице Магистральной, сообщает горадминистрация. Дымка в этой части города появилась из-за погодных условий.
Напомним, что в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью около 07:30 были сбиты восемь снарядов «Вампир» и «Точка-У».