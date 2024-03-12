Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Дым

В мэрии опровергли информацию о пожарах в Белгороде после взрывов

12 марта 2024, 06:25
Фото: 1MI
Дым
По данным администрации, дым идёт из труб котельных. Возгорания не обнаружили.

Ранним утром 12 марта над городом раздались взрывы. После этого белгородцы начали сообщать о столбах дыма в разных частях города.

В мэрии сообщили, что все места, вызывающие опасения, проверили специалисты управления ГОЧС. Возгорания не обнаружили. Дым идёт из труб котельных.

Не подтвердилась также информацию о возгорании на улице Магистральной, сообщает горадминистрация. Дымка в этой части города появилась из-за погодных условий.

Напомним, что в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью около 07:30 были сбиты восемь снарядов «Вампир» и «Точка-У».

После взрывов в Белгороде в разных частях города виден дым
Узнать подробнее
Читайте также:
После взрывов в Белгороде в разных частях города виден дымПосле взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской областиВосемь снарядов «Вампир» и одну ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
#Происшествия#Возгорание#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Алина Харина#Атака ВСУ
Подпишитесь
Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилось
Сегодня, 07:49
Массированная атака на Белгородскую область. Что известно к этому часу?
Сегодня, 07:25
Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники
Сегодня, 07:46
Белгородцам пришлось идти на работу пешком из-за продолжающейся ракетной опасности
Сегодня, 07:31
Белгородские власти объяснили появление «экстренного сообщения от губернатора»
Сегодня, 08:17
На фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под Белгородом
Сегодня, 07:56