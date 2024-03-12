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Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

обстрел Белгорода 12 марта

После взрывов в Белгороде в разных частях города виден дым

12 марта 2024, 04:49
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода 12 марта
В 7:15 над городом раздались взрывы. После горожане заметили столбы дыма в разных местах.

Официальной информацией о последствиях атаки на Белгород на момент публикации не поступало. Однако читатели Бел.Ру сообщают о нескольких столбах дыма в разных районах города.

Около восьми взрывов раздалось в 7:15 12 марта. На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей просят не выходить из дома или спрятаться в укрытие на улице.

Ранее ракетную опасность объявляли в Губкинском и Старооскольском округах, в Белгороде и Белгородском районе. Грайворонский округ несколько раз попал под обстрел. В Шебекинском округе и Белгородском районе взрывались украинские беспилотники.

После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области
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