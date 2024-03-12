После взрывов в Белгороде в разных частях города виден дым

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:52
Официальной информацией о последствиях атаки на Белгород на момент публикации не поступало. Однако читатели Бел.Ру сообщают о нескольких столбах дыма в разных районах города.
Около восьми взрывов раздалось в 7:15 12 марта. На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей просят не выходить из дома или спрятаться в укрытие на улице.
Ранее ракетную опасность объявляли в Губкинском и Старооскольском округах, в Белгороде и Белгородском районе. Грайворонский округ несколько раз попал под обстрел. В Шебекинском округе и Белгородском районе взрывались украинские беспилотники.