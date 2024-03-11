Гладков рассказал о взрыве в Белгороде: атаковано коммерческое здание

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
10 марта беспилотник атаковал здание коммерческой организации в Белгороде. В результате взрыва пострадало одно из помещений. Во время атаки дрона никто из местных жителей не пострадал.
Напомним, что аналогичное происшествие случилось 7 марта: два беспилотника ВСУ атаковали здание коммерческой организации в областном центре. В помещении выбило окна, повреждены кровля и фасад. Среди мирных жителей никто не пострадал.
Отметим, что вчера, 10 марта в Белгороде несколько раз объявляли ракетную опасность. Одна из них продлилась 3 часа 38 минут.