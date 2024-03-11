Такси, ТРЦ и поезда: на что жаловались белгородцы из-за затяжной ракетной опасности?

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Вчера, 10 марта, в Белгороде и Белгородском районе два раза включали ракетную опасность. Первая длилась с 08:37 по 12:05, а вторая — с 13:31 по 15:42. Такая затяжная ракетная опасность, хотя она и была с перерывом, породила множество жалоб от белгородцев.
Так, одна женщина обратилась к таксистам, которые во время ракетной опасности повышают цены на свои услуги в три раза: «Вам не стыдно? А как же „своих не бросаем“? Сегодня три часа был парализован общественный транспорт, ситуации бывают разные, да и просто люди замёрзли стоять три часа на остановке, многие с детьми».
На обращение отреагировал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. По его словам, органы власти не могут повлиять на цены перевозчиков, так как их они устанавливают самостоятельно. Тем не менее жители могут обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
Мужчина, возмущённый этой ситуацией, потребовал решить возникшую проблему.
Как мне, простому рабочему, быть? Вы либо закрывайте город и вводите военное положение, выплачивайте деньги людям, по вашей вине без работы оставшимся, либо прекращайте создавать видимость заботы о людях и «лепить» полумеры. Город работает, как работал.
отметил мужчина
Затяжная ракетная опасность случилась в Белгороде и 8 марта. Тогда жители областного центра на протяжении двух часов ждали старт движения автобусов, поэтому назвали ситуацию «абсурдом и издевательством».
Другой житель, который во время ракетной опасности находился в ТРЦ «Мега Гринн», поинтересовался, почему в подвальном этаже закрыли магазин «МВидео».
Это же и так подвал! Второй раз за день в магазин попасть не могу. Объясните, пожалуйста, какой практический смысл закрывать магазины, расположенные в подвале?
задал вопрос мужчина
Ещё одна жительница то же самое сообщила и про «Ашан» в ТРЦ «Рио»: по её словам, людей выгоняют из супермаркета, поэтому те вынуждены стоять под стеклянной крышей. Другая женщина отметила, что людей с улицы вовсе не запускали в магазины.
Что делать людям, если, кроме магазина, спрятаться негде: стоять и разводить ракеты и беспилотники руками? А ребёнка куда спрятать?
задала вопрос белгородка
Такая же ситуация была и в универмаге «Белгород»: «На ступенях собрались люди и не знали, куда идти. Двери закрыты, укрытие рядом не рассчитано на количество больше 10 человек», — отметила женщина.
Ответы на эти вопросы в городской администрации пока не дали, но пообещали направить обращения в работу профильным специалистам.
Вопросы вновь возникли и у пассажиров поездов. Так, одна женщина поинтересовалась порядком действий машинистов при ракетной опасности.
Когда я нахожусь на вокзале, ситуация понятная. А когда я еду в поезде, например, Москва — Белгород? За сколько километров от Белгорода при объявлении ракетной опасности поезд останавливается? Куда деваться пассажирам и сотрудникам? Какой алгоритм действий? <…> Далее: при отмене ракетной опасности какие поезда в приоритете по отправлению — те, которые идут по расписанию, или те, которые стояли в это время?
попросила объяснение жительница
На данный вопрос министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области не ответил, но посоветовал жительнице позвонить в приёмную РЖД.
Жительница региона также поинтересовалась, как быть тем белгородцам, которые из Белгорода едут на вокзал в Россошь Воронежской области: «Там точно никто не будет ждать пассажиров из Белгорода, если они вовремя не уедут на автобусе с автовокзала из-за ракетной опасности».
Но ответить на этот вопрос белгородский министр автомобильных дорог и транспорта не смог: он пояснил, что автовокзал выполняет установленные требования для обеспечения безопасности жителей.
Напомним, что вчера, 10 марта, в Белгородской области застрял поезд, следующий до Санкт-Петербурга. Пассажирам запретили выходить из вагонов, но позже они всё-таки выбрались и вызвали такси.
Ранее в минтрансе сообщили о том, как при ракетной опасности работают поезда.
Одна родительница обратилась к власти с вопросом о порядке действий при ракетной опасности в кинотеатрах. Она утверждает, что во время сигнала в кинотеатре «ГриннФильм» показывали картину, а в зале находились зрители.
В 13:28 объявили ракетную опасность, сеанс в 14:00. Естественно, все спустились на -1-й этаж. В кинотеатр не пошли, ждали внизу отмену. Сеанс закончился раньше отбоя, который был в 15:40. Деньги за сеанс отказываются возвращать, мотивируя тем, что сеанс не прерывался и зрители были в зале. Попросили показать распоряжение, но его нет. Просто не захотели вернуть деньги, и всё.
написала в соцсетях Анна
Жительницу тоже оставили без конкретного ответа, но пообещали направить обращение профильной службе.
10 марта также возникли проблемы на заправках: белгородцу отказали продавать бензин во время ракетной опасности. Руководство заправки пока никак не прокомментировало данную ситуацию.