Такси, ТРЦ и поезда: на что жаловались белгородцы из-за затяжной ракетной опасности?

Так, одна женщина обратилась к таксистам, которые во время ракетной опасности повышают цены на свои услуги в три раза: «Вам не стыдно? А как же „своих не бросаем“? Сегодня три часа был парализован общественный транспорт, ситуации бывают разные, да и просто люди замёрзли стоять три часа на остановке, многие с детьми».