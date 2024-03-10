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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Многочасовая ракетная опасность стала поводом для обсуждения среди белгородцев

Пять часов ракетной опасности и весенний снег: воскресенье в Белгороде

10 марта 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney

Многочасовая ракетная опасность стала поводом для обсуждения среди белгородцев

Воскресенье, 10 марта, началось для белгородцев с объявления ракетной опасности. И в этом режиме прошла большая часть дня. А потом пошёл снег.
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Погода

Ракетная опасность на пять с половиной часов

Уже ранним утром день начался с сообщений Минобороны о сбитых ночью и утром украинских беспилотниках в небе над Белгородской областью. К половине девятого дело дошло до объявления ракетной опасности в Белгороде и в Белгородском районе. В итоге она продлилась рекордные 3 часа 38 минут. А спустя полтора часа её объявили снова — общая продолжительность за день превысила пять с половиной часов.

В Белгороде за это время чрезвычайных ситуаций не случилось. Разве что ЧП для горожан стала многочасовая стоянка на остановках общественного транспорта. Встал на долгое время и поезд из Санкт-Петербурга, который остановили на станции «Беломестное».

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Атака дронов

Беспилотники разных типов летели по всему белгородскому приграничью. Два из них — самолётного типа — упали и сдетонировали на трассе на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадала фура, пожар на которой, впрочем, оперативно потушили. Обошлось без раненых.

Позже повреждения получил ещё один грузовой автомобиль — КамАЗ пострадал после атаки дронов-камикадзе на сельхозпредприятие под Масловой Пристанью в Шебекинском городском округе. А в Горьковском Грайворонского округа два из трёх летевших беспилотника удалось сбить в воздухе, однако третий залетел внутрь жилого дома и там взорвался. Также обошлось без пострадавших, дом получил повреждения, выбило окна.

Украинский беспилотник влетел в дом белгородцев и взорвался внутри
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Капризы погоды

К вечеру, когда сирены в городе, наконец, затихли, с неба полетела ещё одна неприятность — пошёл снег. В итоге в Белгород и многие районы на время вернулась полноценная зима, которая продержится ещё пару дней.

Ночь на понедельник синоптики обещают морозную. В Белгороде будет до восьми градусов ниже нуля, а в Старом Осколе столбик термометров может опуститься до минус 11. Днём в понедельник будет близкая к нулю температура. Далее на неделе сильного потепления тоже ждать не стоит.

Весна опять задерживается.

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