Пять часов ракетной опасности и весенний снег: воскресенье в Белгороде

Уже ранним утром день начался с сообщений Минобороны о сбитых ночью и утром украинских беспилотниках в небе над Белгородской областью. К половине девятого дело дошло до объявления ракетной опасности в Белгороде и в Белгородском районе. В итоге она продлилась рекордные 3 часа 38 минут. А спустя полтора часа её объявили снова — общая продолжительность за день превысила пять с половиной часов.