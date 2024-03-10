Пять часов ракетной опасности и весенний снег: воскресенье в Белгороде

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Уже ранним утром день начался с сообщений Минобороны о сбитых ночью и утром украинских беспилотниках в небе над Белгородской областью. К половине девятого дело дошло до объявления ракетной опасности в Белгороде и в Белгородском районе. В итоге она продлилась рекордные 3 часа 38 минут. А спустя полтора часа её объявили снова — общая продолжительность за день превысила пять с половиной часов.
В Белгороде за это время чрезвычайных ситуаций не случилось. Разве что ЧП для горожан стала многочасовая стоянка на остановках общественного транспорта. Встал на долгое время и поезд из Санкт-Петербурга, который остановили на станции «Беломестное».
Беспилотники разных типов летели по всему белгородскому приграничью. Два из них — самолётного типа — упали и сдетонировали на трассе на окраине Строителя в Яковлевском городском округе. Пострадала фура, пожар на которой, впрочем, оперативно потушили. Обошлось без раненых.
Позже повреждения получил ещё один грузовой автомобиль — КамАЗ пострадал после атаки дронов-камикадзе на сельхозпредприятие под Масловой Пристанью в Шебекинском городском округе. А в Горьковском Грайворонского округа два из трёх летевших беспилотника удалось сбить в воздухе, однако третий залетел внутрь жилого дома и там взорвался. Также обошлось без пострадавших, дом получил повреждения, выбило окна.
К вечеру, когда сирены в городе, наконец, затихли, с неба полетела ещё одна неприятность — пошёл снег. В итоге в Белгород и многие районы на время вернулась полноценная зима, которая продержится ещё пару дней.
Ночь на понедельник синоптики обещают морозную. В Белгороде будет до восьми градусов ниже нуля, а в Старом Осколе столбик термометров может опуститься до минус 11. Днём в понедельник будет близкая к нулю температура. Далее на неделе сильного потепления тоже ждать не стоит.
Весна опять задерживается.