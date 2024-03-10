В Белгороде прошёл снег

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Автобусы в Белгороде простояли из-за ракетной тревоги полдня. Но когда, наконец, поехали, вместе с ними на Белгород двинул и снег.
Нет, зимним снегопадом это не назовёшь — снежинки падали, и большинство из них тут же умирало. Но уже привыкших к тому, что весь снег в городе растаял, белгородцев это удивило. А после снега навалило вполне по-зимнему.
Будет ли этот снег действительно последним этой весной? Минусовую температуру в марте ещё обещают, но осадков в прогнозе синоптиков на ближайшие дни нет.
Так что на всякий случай стоит запечатлеть мгновение.