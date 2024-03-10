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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Снег в Белгороде

В Белгороде прошёл снег

10 марта 2024, 14:35
Фото: Bel.ru
Снег в Белгороде
К переживаниям из-за ракетной опасности 10 марта добавилась и неприятная погода.

Автобусы в Белгороде простояли из-за ракетной тревоги полдня. Но когда, наконец, поехали, вместе с ними на Белгород двинул и снег.

Нет, зимним снегопадом это не назовёшь — снежинки падали, и большинство из них тут же умирало. Но уже привыкших к тому, что весь снег в городе растаял, белгородцев это удивило. А после снега навалило вполне по-зимнему.

Будет ли этот снег действительно последним этой весной? Минусовую температуру в марте ещё обещают, но осадков в прогнозе синоптиков на ближайшие дни нет.

Так что на всякий случай стоит запечатлеть мгновение.

Будет ещё снег этой весной?
Снег в Белгороде
Видео: Bel.ru
Снег в Белгороде
Видео: Bel.ru
Дома подтопило в Белгородской области из-за растаявшего снега
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#Опросы#Видео#Евгений Грицков#Белгород
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