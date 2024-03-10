Ещё два часа простоя: в Белгороде дали отбой второй ракетной опасности за день

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Белгороде и в Белгородском районе дали отбой объявленной двумя часами ранее ракетной опасности. РСЧС-сообщения об отмена пришли белгородцам в 15:42. При этом саму вторую за день тревогу дали в 13:31.
С учётом длившейся три с половиной часа ракетной опасности в первой половине дня общая продолжительность тревоги 10 марта в Белгороде и районе на момент публикации превысила пять с половиной часов.
С количества сбитых и упавших в Белгородской области беспилотников ВСУ за текущие сутки мы уже сбились. Среди повреждений — фура в Строителе и КамАЗ под Масловой пристанью, а также дом в грайворонском приграничье, в который влетел дрон-камикадзе и взорвался внутри.