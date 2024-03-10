Ещё два часа простоя: в Белгороде дали отбой второй ракетной опасности за день

С количества сбитых и упавших в Белгородской области беспилотников ВСУ за текущие сутки мы уже сбились. Среди повреждений — фура в Строителе и КамАЗ под Масловой пристанью, а также дом в грайворонском приграничье, в который влетел дрон-камикадзе и взорвался внутри.