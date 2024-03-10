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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Белгороде отменили вторую ракетную опасность

Ещё два часа простоя: в Белгороде дали отбой второй ракетной опасности за день

10 марта 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде отменили вторую ракетную опасность

Второй сигнал тревоги в городе и районе продлился больше двух часов.

В Белгороде и в Белгородском районе дали отбой объявленной двумя часами ранее ракетной опасности. РСЧС-сообщения об отмена пришли белгородцам в 15:42. При этом саму вторую за день тревогу дали в 13:31.

С учётом длившейся три с половиной часа ракетной опасности в первой половине дня общая продолжительность тревоги 10 марта в Белгороде и районе на момент публикации превысила пять с половиной часов.

С количества сбитых и упавших в Белгородской области беспилотников ВСУ за текущие сутки мы уже сбились. Среди повреждений — фура в Строителе и КамАЗ под Масловой пристанью, а также дом в грайворонском приграничье, в который влетел дрон-камикадзе и взорвался внутри.

В Белгороде и районе второй раз за день объявили ракетную опасность
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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#Тревога#СВО#Беспилотники#Ракетная опасность#РСЧС-сообщения
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