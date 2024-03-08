Гладков сообщил о ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть разрушения

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Два беспилотника ВСУ атаковали здание коммерческой организации в Белгороде. Произошло это 7 марта.
В результате взрыва в здании выбило окна. Повреждены кровля и фасад. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Неспокойно в Белгороде и сегодня, 8 марта. В столице региона и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Подтвердилась ли угроза, пока неизвестно.
На момент публикации материала ракетную опасность ещё не отменили.