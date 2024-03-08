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Беспилотники

Гладков сообщил о ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть разрушения

8 марта 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Два беспилотника атаковали здание в Белгороде

Происшествие случилось 7 марта. Повреждено здание коммерческой организации. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Два беспилотника ВСУ атаковали здание коммерческой организации в Белгороде. Произошло это 7 марта.

В результате взрыва в здании выбило окна. Повреждены кровля и фасад. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Неспокойно в Белгороде и сегодня, 8 марта. В столице региона и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Подтвердилась ли угроза, пока неизвестно.

На момент публикации материала ракетную опасность ещё не отменили.

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