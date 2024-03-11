Затряслись окна: жители Белгорода днём услышали мощный взрыв

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В небе над Белгородом в обед раздался взрыв. О громких звуках сообщали жители города со всех концов, а также агломерации. В небе на горизонте появилась полоса тёмного дыма.
По данным Бел.Ру, громкие звуки связаны с работой вооружённых сил РФ в сторону Украины. О каких-либо последствиях не уточняется. Харьковские СМИ также сообщили о взрывах.
О грохоте в небе сообщали сегодня утром белгородцы из приграничной зоне. По данным Минобороны РФ, 11 марта примерно в 10:15 над Белгородской областью сбили воздушную цель — украинский беспилотник.