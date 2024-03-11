Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В небе над Белгородом вновь раздались громкие звуки

Затряслись окна: жители Белгорода днём услышали мощный взрыв

11 марта 2024, 10:34
Фото: Bel.ru

В небе над Белгородом вновь раздались громкие звуки

Примерно в 13:30 жители Белгорода и Белгородского района услышали мощный звук взрыва, от которого задрожали окна. По данным Бел.Ру, шум был связан с работой ВС РФ на «ту сторону».

В небе над Белгородом в обед раздался взрыв. О громких звуках сообщали жители города со всех концов, а также агломерации. В небе на горизонте появилась полоса тёмного дыма.

По данным Бел.Ру, громкие звуки связаны с работой вооружённых сил РФ в сторону Украины. О каких-либо последствиях не уточняется. Харьковские СМИ также сообщили о взрывах.

О грохоте в небе сообщали сегодня утром белгородцы из приграничной зоне. По данным Минобороны РФ, 11 марта примерно в 10:15 над Белгородской областью сбили воздушную цель — украинский беспилотник.

Почему над Белгородской областью сегодня было громко?
Узнать подробнее
Читайте также:
Снова громко, снова ПВО: ВСУ продолжают атаки на Белгородскую областьПредпраздничная ночь в Белгородской области выдалась громкой: что произошло?Сегодня в Белгородской области будет громко
#Общество#Происшествия#Украина#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Минобороны#Дым#Артем Черненко
Подпишитесь
ВСУ ударили дроном-камикадзе по автомобилю в Белгородской области
Сегодня, 14:49
Цифры, которые вызывают уважение: автомобильная «номерология» по-белгородски
Сегодня, 13:05
Не всем повезло: больше 100 подвалов в Белгороде не могут быть укрытиями
Сегодня, 10:47
Хотели повторить весенний сценарий? Отряд ВСУ пытался прорваться на Белгородчину
Сегодня, 06:58
Тому — шесть, тому — два: как распределяли миллионы Сергиенко, Глазкрицкий и Гринякин
Сегодня, 08:55
Такси, ТРЦ и поезда: на что жаловались белгородцы из-за затяжной ракетной опасности?
Сегодня, 08:18