Почему над Белгородской областью сегодня было громко?

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Сегодня, 11 марта, примерно в 10:15 над Белгородской областью сбили воздушную цель. По информации Минобороны России, система ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат.
Над каким именно районом сбили БПЛА, неизвестно. Также белгородцам не сообщили, есть ли на земле какие-либо последствия после падения обломков.
Напомним, что 10 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность, которая в общей сложности длилась более пяти часов. Вечером того же дня, около 18:15, дежурные средства ПВО уничтожили один украинский дрон. О последствиях неизвестно.