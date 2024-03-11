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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Беспилотник

Почему над Белгородской областью сегодня было громко?

11 марта 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Минобороны сообщило подробности об атаке ВСУ на Белгородскую область

Утром 11 марта в регионе сбили украинский беспилотник. О последствиях и конкретном месте падения не сообщается.

Сегодня, 11 марта, примерно в 10:15 над Белгородской областью сбили воздушную цель. По информации Минобороны России, система ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат.

Над каким именно районом сбили БПЛА, неизвестно. Также белгородцам не сообщили, есть ли на земле какие-либо последствия после падения обломков.

Напомним, что 10 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность, которая в общей сложности длилась более пяти часов. Вечером того же дня, около 18:15, дежурные средства ПВО уничтожили один украинский дрон. О последствиях неизвестно.

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#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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