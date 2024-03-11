Почему над Белгородской областью сегодня было громко?

Напомним, что 10 марта в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность, которая в общей сложности длилась более пяти часов. Вечером того же дня, около 18:15, дежурные средства ПВО уничтожили один украинский дрон. О последствиях неизвестно.