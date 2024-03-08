Предпраздничная ночь в Белгородской области выдалась громкой: что произошло?

Добавим, что неспокойно в Белгородской области было и накануне. На несколько минут в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Спустя время стало известно, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по Наумовке. В результате падения и взрыва БПЛА пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями живота.