Предпраздничная ночь в Белгородской области выдалась громкой: что произошло?

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Около 01:05 ночи 8 марта в Белгороде вновь было громко. В небе над городом раздался взрыв. По информации местных СМИ, громкие звуки были связаны с работой Вооружённых сил РФ.
Кроме того, уже утром пятницы Минобороны РФ сообщило о предотвращённой атаке ВСУ на Белгородскую область. В небе над регионом система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Над каким именно районом это произошло, не уточняется.
Ещё 11 беспилотников уничтожили над территорией Волгоградской области. Помимо этого, четыре БПЛА сбили в регионе около 07:00 8 марта.
Добавим, что неспокойно в Белгородской области было и накануне. На несколько минут в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Спустя время стало известно, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по Наумовке. В результате падения и взрыва БПЛА пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями живота.
Ещё один мирный житель пострадал 7 марта при обстреле Козинки в Грайворонском горокруге. Мужчина получил осколочные ранения ноги.
Беспилотник также накануне сбили в Яковлевском горокруге.