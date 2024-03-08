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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В Минобороны сообщили о предотвращённой атаке ВСУ на Белгородскую область

Предпраздничная ночь в Белгородской области выдалась громкой: что произошло?

8 марта 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны сообщили о предотвращённой атаке ВСУ на Белгородскую область

Около 01:05 ночи в небе над городом раздался взрыв. Кроме того, уже утром появилось сообщение от Минобороны о попытке атаки ВСУ, которую предотвратила система ПВО.
Сюжет
Пво

Около 01:05 ночи 8 марта в Белгороде вновь было громко. В небе над городом раздался взрыв. По информации местных СМИ, громкие звуки были связаны с работой Вооружённых сил РФ.

Кроме того, уже утром пятницы Минобороны РФ сообщило о предотвращённой атаке ВСУ на Белгородскую область. В небе над регионом система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Над каким именно районом это произошло, не уточняется.

Ещё 11 беспилотников уничтожили над территорией Волгоградской области. Помимо этого, четыре БПЛА сбили в регионе около 07:00 8 марта.

Добавим, что неспокойно в Белгородской области было и накануне. На несколько минут в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Спустя время стало известно, что ВСУ ударили дроном-камикадзе по Наумовке. В результате падения и взрыва БПЛА пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными ранениями живота.

Ещё один мирный житель пострадал 7 марта при обстреле Козинки в Грайворонском горокруге. Мужчина получил осколочные ранения ноги.

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