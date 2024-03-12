Белгородцев предупредили о фейковой атаке: массово поступают странные звонки

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Жителей Грайворонского горокруга предупредили о звонках, поступающих в учреждения. Власти просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Поступают массовые звонки на телефоны учреждений городского округа. Это фейковая атака. Прошу не поддаваться панике. Ситуация под контролем.
Геннадий Бондарев, глава Грайворонского горокруга
Белгородская область сегодня подверглась не только ударам ВСУ, но и атаке фейков. В их числе — прилёты и пожары в Белгороде, танки в Грайворонском округе, перекрытие белгородских дорог, которую позже опровергли в региональном минтрансе.
Публиковались также данные якобы о падении самолёта в Валуйском горокруге. Информацию опроверг глава муниципалитета Алексей Дыбов.