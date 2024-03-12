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Телефон

Белгородцев предупредили о фейковой атаке: массово поступают странные звонки

12 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI
Телефон

Белгородцев предупредили о фейковой телефонной атаке

Глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев предупредил жителей о звонках, поступающих в учреждения муниципалитета. Власти просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Жителей Грайворонского горокруга предупредили о звонках, поступающих в учреждения. Власти просят не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Поступают массовые звонки на телефоны учреждений городского округа. Это фейковая атака. Прошу не поддаваться панике. Ситуация под контролем.
Геннадий Бондарев, глава Грайворонского горокруга

Белгородская область сегодня подверглась не только ударам ВСУ, но и атаке фейков. В их числе — прилёты и пожары в Белгороде, танки в Грайворонском округе, перекрытие белгородских дорог, которую позже опровергли в региональном минтрансе.

Публиковались также данные якобы о падении самолёта в Валуйском горокруге. Информацию опроверг глава муниципалитета Алексей Дыбов.

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