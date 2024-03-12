Мэр рассказал о ситуации на дорогах в Белгороде на фоне атак ВСУ

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Несмотря на неспокойную обстановку, на городских дорогах движение транспорта продолжается в штатном режиме. Заторов и пробок в Белгороде нет. За ситуацией следят специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Напомним, что в городе временно приостановили работу общественного транспорта. Автобусы не будут работать до отмены сигнала о ракетной опасности.
Утром от местных жителей начали поступать жалобы на работу общественного транспорта. При объявлении ракетной опасности некоторым горожанам пришлось стоять на остановках в ожидании автобусов. Некоторые решили отправиться на работу пешком, несмотря на рекомендации спрятаться в безопасном месте.