Мэр рассказал о ситуации на дорогах в Белгороде на фоне атак ВСУ

Утром от местных жителей начали поступать жалобы на работу общественного транспорта. При объявлении ракетной опасности некоторым горожанам пришлось стоять на остановках в ожидании автобусов. Некоторые решили отправиться на работу пешком, несмотря на рекомендации спрятаться в безопасном месте.