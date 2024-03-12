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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Дорожная обстановка в Белгороде

Мэр рассказал о ситуации на дорогах в Белгороде на фоне атак ВСУ

12 марта 2024, 13:12
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Дорожная обстановка в Белгороде
По словам Валентина Демидова, движение автомобилей в городе идёт в штатном режиме — заторов и пробок нет.
Сюжет
Дороги

Несмотря на неспокойную обстановку, на городских дорогах движение транспорта продолжается в штатном режиме. Заторов и пробок в Белгороде нет. За ситуацией следят специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Напомним, что в городе временно приостановили работу общественного транспорта. Автобусы не будут работать до отмены сигнала о ракетной опасности.

Утром от местных жителей начали поступать жалобы на работу общественного транспорта. При объявлении ракетной опасности некоторым горожанам пришлось стоять на остановках в ожидании автобусов. Некоторые решили отправиться на работу пешком, несмотря на рекомендации спрятаться в безопасном месте.

дорожная обстановка в Белгороде
Видео: соцсети Валентина Демидова
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